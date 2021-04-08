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Современные «панельки»: удобство, доступность, хорошая логистика

  • 08/04/2021, 16:00
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У крупнопанельного домостроения есть неоспоримые плюсы.

Возводятся такие дома быстро, индустриальный способ строительства обеспечивает стабильное качество, квартиры имеют разумную цену, а выполнять их отделку намного проще и дешевле, чем, например, в домах на монолитном каркасе с мелкоштучным заполнением перегородок.

Одна досада — располагаются панельные новостройки, как правило, на глухих окраинах. Не будем называть эти районы поименно, вы их и сами легко вспомните. Школы, детсады, магазины, благоустроенные места для досуга — увы, все в дефиците в этой глубинке городского масштаба. И доехать туда сложно. С дорогами проблемы: не всякая маршрутка, нафаршированная людьми, доберется до подобных «перспективных» районов. А про метро и речи нет, подземка для таких мест — фантастика.

В буквальном смысле приблизить хорошее панельное жилье к людям взялась ГК «Расцветай». В 2020 году этот успешный застройщик вывел на рынок дочерний бренд — девелоперскую компанию «Акация», главное направление деятельности которой — как раз строительство комфортного жилья в удобных, обжитых местах, насыщенных транспортной и социально-бытовой инфраструктурой, по линии метро. Настоящее доступное жилье, быстро растущее в развитой городской среде!

Подводя строительные итоги 2020-го, мэрия Новосибирска назвала новостройку-рекордсмена по срокам возведения: ей оказался дом «Акация на Красногорской». От получения первого разрешения на строительство до разрешения на ввод в эксплуатацию прошли 300 дней. 17-этажный жилой дом построили с опережением графика на 4 месяца!

Сейчас компания быстрыми темпами возводит жилые комплексы «Акация на Ватутина» и «Акация на Лежена».

«Акация на Лежена»

Это современный жилой комплекс, состоящий из 17-этажных панельных многоквартирных домов. До станции метро «Золотая нива» — 900 метров, дойдете за 10 минут. В 400 метрах — оживленная остановка «Куприна», через которую проходят 9 маршрутов общественного транспорта.

Месторасположение нового жилого комплекса создает оптимальные условия и для автомобилистов. В 500 метрах от новостройки — выезд на улицу Кошурникова, по которой за 10 минут без пробок можно доехать до Красного проспекта. А по улице Никитина за 10 минут на автомобиле вы спокойно доберетесь до Октябрьского моста, который соединяет Ленинский и Октябрьский районы нашего города.

ЖК «Акация на Лежена» — находка для людей семейных. Рядом расположились сразу четыре детских сада, лицей №113, школа №7 с кадетскими классами «Спасатель». Полноценную медицинскую помощь обеспечивает городская поликлиника №17. В шаговой доступности — разнообразные торговые центры, в том числе супермаркет «Лента» и «вкусный» магазин «Добрянка». На любой выбор — отделения банков, кафе, рестораны. В 10 минутах езды находится парк культуры и отдыха «Березовая роща», в 7 минутах — «Сибирский молл».

ЖК «Акация на Лежена»

Работы на стройплощадке ЖК «Акация на Лежена» идут полным ходом. С 9 по 17 этаж в доме №1 идет монтаж витражей и окон, уже выполнено утепление и устройство стяжки технического этажа; в доме №2 проходят подготовительные работы: устройство основания, испытание и монтаж оснастки.

При проектировании нового жилого комплекса «Акации на Лежена» учли все современные требования комфортного и безопасного проживания. Авторский дизайн-проект придомовой территории включает детские и спортивные зоны с травмобезопасным синтетическим покрытием, площадку для игры в стритбол, игровые и workout-комплексы, внутреннее озеленение. Двор огорожен, предусмотрена система видеонаблюдения. Паркинг вынесен за пределы двора, и за маленьких детей можно не беспокоиться: выходя из подъезда, они сразу попадают в безопасную прогулочную зону.

«Акация на Ватутина»

Этот жилой комплекс возводится на расстоянии примерно 1800 метров от станции метро «Площадь Маркса» (можно прогуляться 20-25 минут пешком, можно за 5-6 минут доехать на автомобиле). Он расположился на одной из центральных магистралей новосибирского левобережья — улице Ватутина, соединяющей Ленинский и Кировский районы. В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса (не нужно даже дорогу переходить) — остановка «Лыжная база». Отсюда до площади Маркса можно добраться примерно 20 маршрутами общественного транспорта. На автомобиле до метро доедете, повторимся, всего за 6 минут, а если повернете в другую сторону, то уже через 3 минуты окажетесь в ТРЦ «Мега». Кроме того, рядом с ЖК «Акация на Ватутина» расположен выезд на Бугринский мост, благодаря которому без пробок можно выехать на правый берег, в сторону центра Новосибирска.

ЖК «Акация на Ватутина»

Строительство нового жилого комплекса началось в марте 2020 года. Сейчас уже сданы первая и вторая секция дома №1. Если вы тоже хотите стать одним из новоселов, то поторопитесь — в свободной продаже осталось не так много квартир.

О проблеме «где оставить машину» жители «Акации на Ватутина» могут забыть: проектом комплекса предусмотрены 576 парковочных мест.

Панельное домостроение от «Акации»: быстро и качественно

Не секрет, что сегодня панельное домостроение переживает второе рождение. Спрос на квартиры в панельных домах растет, и это обусловлено объективными преимуществами индустриальной основы такого строительства. Напомним: непосредственно на стройплощадке происходит только «укрупненная сборка» дома из готовых базовых конструктивных элементов. Все стойки, перегородки, межэтажные перекрытия и т. п. — производятся на специализированных предприятиях, в цехах, где все основные процессы автоматизированы. Отлаженные, проверенные технологии, четкая система выходного контроля качества сводят к минимуму возможный брак или ошибки, связанные с человеческим фактором. Проемы для дверей и окон, заложенные на заводе, — всегда стандартные, что облегчает выбор готовых дверей и окон, избавляя от необходимости нести лишние траты на нетипичные модели. Равномерная просадка панельных домов позволяет приступать к чистовому ремонту сразу, как только дом сдан.

В целом, технологии постоянно совершенствуются, повышая комфортность проживания в таких домах. Например, при строительстве ЖК «Акация на Лежена» применяется железобетонная панель толщиной 160 мм со специальной прослойкой, обеспечивающей хорошую защиту от шума. А для наружной отделки используется яркий, красивый навесной фасад, обладающий высокой прочностью, теплоизоляцией и абсолютной пожаробезопасностью.

И еще один важный момент как для людей, с нетерпением ждущих своего нового отдельного жилья, так и для инвесторов: панельные дома строятся быстро. Действительно быстро, менее чем за год. Крупноблочная технология монтажа из готовых элементов позволяет избавиться от вынужденных простоев в ожидании, пока монолит наберет прочность, кроме того, работы можно вести даже в морозы, что дает возможность не останавливать строительство в зависимости от погодных условий.

Жилье от «Акации» можно покупать для себя, используя различные ипотечные программы, а можно инвестировать. В любом случае вы с успехом получите качественный результат в самые короткие сроки.

При покупке жилых комплексов «Акация» доступны различные ипотечные программы от банков-партнеров. Самой популярной среди покупателей по-прежнему остается ипотека с господдержкой. Сейчас очень много выгодных предложений для приобретающих квартиры по этой программе. К примеру, до 15 апреля 2021 года в ПАО «Промсвязьбанк» ставка по программе ипотеки с господдержкой составляет 5,69% при первоначальном взносе 15%.

Отдел продаж жилых комплексов «Акация»:

тел.: +7 (383) 258-77-44

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

акация54.рф

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ЖК «Акация на Ватутина». Застройщик: ООО СЗ «Акация на Ватутина»;

ЖК «Акация на Лежена». Застройщик: ООО СЗ «Акация на Лежена».

Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

Фото предоставлено ГК «Расцветай»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство недвижимость ГК Расцветай


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