Норвегия замораживает научно-образовательное сотрудничество с Россией

Власти Норвегии приняли решение приостановить научно-образовательное сотрудничество с Россией в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении правительства страны.

— Мы приостанавливаем диалог с российскими властями, все соглашения между норвежскими и российскими исследовательскими и образовательными институтами будут заморожены, — говорится в сообщении. — Соглашения и сотрудничество в области ядерной безопасности и управления рыболовством и ресурсами пока будут продолжаться, как и прежде.

В то же время в Норвегии считают желательным, чтобы исследователи могли продолжать контактировать друг с другом через национальные границы (так называемое сотрудничество между исследователями).

Министр по вопросам высшего образования и научных исследований Ула Бортен Моэ сказал, что Норвегия хочет, чтобы «санкции в максимально возможной степени были направлены против российских властей, а не против гражданского общества. Он добавил, что кабмин работает над тем, чтобы помогать и украинским, и российским студентам, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.