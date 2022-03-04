Германский автопроизводитель Porsche остановил поставки автомобилей в Россию

Porsche принял решение прекратить поставки машин в Россию на фоне ситуации вокруг Украины, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт компании.

— В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию. <…> Компания Porsche принимает свои решения исходя из общей ситуации, которая характеризуется значительной неопределенностью и текущими потрясениями, — отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.