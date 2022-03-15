Норвежская нефтегазовая компания отказалась торговать нефтью и нефтепродуктами из России

Equinor (бывшая Statoil) прекращает торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, говорится в сообщении на сайте компании.

— После объявления о том, что Equinor начала процесс по выходу из проектов в России, было принято решение, что компания также остановит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься перевозкой нефти и нефтепродуктов из России, — говорится в сообщении.

Ранее компания заявила, что приостанавливает закупки российской нефти в рамках сворачивания своей деятельности в РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

28 февраля Equinor приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.