Импорт арбузов в Сибирь увеличился почти в три раза

В первом полугодии 2026 года в Сибирский федеральный округ было ввезено свыше 12 тысяч тонн импортных арбузов. Это в 2,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, отметили в Сибирском таможенном управлении.

Шесть с половиной тысяч тонн арбузов, что составляет более половины всего объема, поставили новосибирские предприниматели. Компании Омской области и Красноярского края внесли свой вклад в размере 18% и 14% соответственно.

Подавляющее большинство арбузов (более 90%) поступило из Узбекистана, где объемы поставок выросли в 7,6 раза по сравнению с первым полугодием 2025 года. Также в Сибири представлены арбузы из Китая и Ирана.

— Отмечу, средний срок выпуска импортных партий товаров агропродовольственного комплекса при отсутствии дополнительных форм контроля на сегодняшний день составляет 54 минуты, — отметил Дмитрий Колыханов, замначальника Сибирского таможенного управления.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские производители нарастили поставки веганских продуктов за рубеж.