В России возможен китайский вариант развития соцсетей

Блокировка соцсетей Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала РИА Новости генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова.

— В перспективе в России возможен китайский сценарий развития национальных социальных сетей. IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей, — сказала Пешкова.

В Китае «после аналогичной блокировки менее 30% граждан продолжили пользоваться социальными сетями с помощью сервисов VPN, благодаря чему на рынке появилось множество местных мессенджеров и сервисов для общения и публикации контента».

При этом эксперт полагает, что переход пользователей в Telegram и «ВКонтакте» после закрытия доступа к Instagram и Facebook все равно не позволит полноценно их заменить и обеспечить все потребности.