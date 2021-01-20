«Новапорт» хочет получить федеральное финансирование на ВПП аэропорта Кемерова

— В строительство нового терминала аэропорта Кемерова холдинг «Новапорт» инвестирует более 3 млрд по двум причинам. Мы видим большой потенциал его развития. Об этом свидетельствуют результаты работы в 2018-2019 годах. Поэтому коронавирус нас не остановил от инвестиций, — заявил на пресс-конференции в ТАСС замгендиректора холдинга «Новапорт», гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Он также отметил, что Кемерово — уникальный аэропорт, где доля международного пассажиропотока выше, чем по аналогичным региональным аэропортам — в предыдущие годы она доходила до 40% от общего объема пассажиропотока. По итогам 2020 года, за счет обнуления международных поездок, пассажиропоток снизился на 40% — до 298 ты6с человек.

— Наш подрядчик ООО «Лимакмаращстрой» строит терминал площадью 11,5 тысячи кв. м с тремя телескопическими трапами. В середине мая 2020 года мы подписали контракт. Вчера я был на площадке — на объекте смотнированы уже 95% фасадов, заказаны элементы интерьера, связанные с деятельностью космонавта Алексея Леонова. Я более чем уверен, что все наши планы будут реализованы и мы сдадим терминал в эксплуатацию в середине 2021 года, — сообщил Янкилевич.

Проектная пропускная способность вновь возводимого аэровокзального комплекса — 460 пас/час. Однако для максимально эффективной работы аэропорта необходимо параллельное развитие аэродромной составляющей.

— Пока мы сможем использовать только два телескопических траппа из трех. Для третьего не хватит перрона. Основная проблема аэропорта — состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП). Эксплуатационно она пока позволяет принимать суда, но разрушение прогрессирует, — констатировал Евгений Янкилевич.

По его словам, губернатор региона и руководство холдинга «Новапорт» сообщали федеральным властям о необходимости реконструкции ВПП и других элементов кемеровского аэропорта.

— Рассчитываем, что заявки будут одобрены и Кемерово будет включено в федеральную программу развития магистральной инфраструктуры гражданской авиации после 2024 года, — говорит Янкилевич. — Скорее всего, мы возьмем на себя финансирование проектных работ по реконструкции ВПП, а параллельно губернатор будет добиваться финансирования ее строительства. После подготовки проектно-сметной документации можно будет назвать объем инвестиций.

Техзадание на проектирование ВПП аэропорта Кемерова холдинг «Новапорт» планирует подготовить в ближайшее время. Работа начнется после его утверждения в Росавиации и Минтрансе РФ.

— Рассчитываем в ближайшей перспективе сделать реконструкцию ВПП, тогда в части инфраструктуры кемеровский аэропорт будет одним из лучших в Сибири, — подчеркнул замгендиректора «Новапорта».

Кстати, по его словам, холдинг не исключает покупки аэропорта города Новокузнецка. Евгения Янкилевич сообщил, что этот актив интересен «Новапорту», так как очевидны перспективы его развития на фоне роста популярности горнолыжных курортов Кузбасса, но все будет зависеть от цены предложения. По его словам, экономический и коммерческий эффект от того, что один оператор развивает два аэропорта, расположеннын в одном регионе, очевиден.

Кемеровский аэропорт сдан в эксплуатацию в 1962 году. В его структуру входит одна ИВПП 05/23 с искусственным покрытием класса «Б» и аэропорт федерального значения 3 класса.