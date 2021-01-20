От одного до двух с половиной лет за хищение муниципальной земли

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В суде установлено, что жители города Новосибирска решили приобрести право собственности на муниципальный земельный участок площадью почти 1 тысяча квадратных метров рыночной стоимостью свыше 2,8 миллионов рублей.

— С этой целью они изготовили в 2015 – 2017 годах фиктивные документы о якобы принадлежащем им на праве собственности индивидуальном жилом доме и впоследствии предоставили в уполномоченный орган документы (постановление, межевой план), послужившие основанием для государственной регистрации прав на похищенный таким способом земельный участок, — В результате неправомерных действий подсудимых был причинен ущерб мэрии Новосибирска. По иску муниципалитета суд истребовал недвижимое имущество из чужого незаконного владения.

Отмечается, что суд приговорил мужчин к лишению свободы на срок от 1 года 10 месяцев до 2 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.