СГК увеличила расходы на ремонтную программу в Новосибирске на 10%

В 2020 году отпуск тепловой энергии на предприятиях ООО «Сибирская генерирующая компания» в Новосибирске и области составил чуть более 13 млн Гкал — на 4,5 млн ниже, чем годом ранее. Выработка электроэнергии — чуть более 10 млрд кВт/ч, на 10% ниже факта 2019 года.

По оценкам директора Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрея Колмакова, снижение выработки по теплу обусловлено погодными условиями, так как отопительный сезон 2019-2020 стал одним из самых коротких за последние 20 лет. На выработку электроэнергии повлияли высокая водность, обеспечившая спрос на электроэнергию от ГЭС, а также пандемия, остановка деятельности компаний малого бизнеса, производственных предприятий. Тем не менее на реализацию инвестиционной и ремонтной программ в прошлом году компания направила 4,6 млрд рублей. В этом году объемы вложений сохранятся.

На инвестпроекты на ТЭЦ в Новосибирске компания планирует направить более 1 млрд рублей. В числе основных проектов Колмаков назвал перевод системы гидрозолоудаления на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на оборотную схему, завершение модернизации системы водяной обдувки котлов на ТЭЦ-3, организацию возврата сточных вод в производственный цикл и техперевооружение главного пароагрегата турбогенератора на ТЭЦ-4.

Также в 2021 году будут увеличены вложения в ремонтную программу.

— В прошлом году бюджет ремонтной программы у нас составлял 2 млрд рублей, были отремонтированы 13 единиц оборудования. В этом году он увеличен на 10% и составит 2,24 млрд рублей, в рамках программы планируется отремонтировать 18 единиц оборудования, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС Андрей Колмаков.

Например, значительно вырастут работы по замене поверхностей нагрева в котлах: с 520 тонн в 2020 году до 687 тонн.

— Около 10% от суммы ремонтов мы уже несколько лет подряд направляем на выполнение экологической программы. В 2021 году вложения в защиту окружающей среды в целом составят 413 млн рублей. На ТЭЦ-5, к примеру, запланирован ремонт двух электрофильтров на блоках, выведенных на ремонт. На остальных — текущий ремонт с заменой дефектных узлов и деталей, — перечисляет Андрей Колмаков. — Запланирован ремонт дефектов дымовых труб на ТЭЦ-4 и на Барабинской ТЭЦ. Здесь ключевая задача — максимально снизить выбросы.

В 2020 году, по данным СГК, все станции энергостистемы Новосибирска снизили выбросы на 1816 тонн или 3% — до 67 тысяч тонн. За два предыдущих года снижение выбросов составило 13%.

Программа ремонта на теплосетях города еще формируется. По словам Колмакова, 29 декабря прошлого года компания направила мэрии Новосибирска предложение о заключении концессии на развитие и содержание теплосетевого хозяйства на 10 лет с объемом инвестиций 5,5 млрд рублей. Ответ от муниципалитета СГК ждет до конца января. Сейчас компания прорабатывает документы по второму проекту с объемом инвестиций 15 млрд рублей — вложения будут возможны при переходе региона на долгосрочное тарифообразование. Это предложение СГК планирует передать властям в ближайшее время.

— Не воспринимайте это как нагнетание страстей, но за 2020 год на теплосетях Новосибирска были выявлены 4296 дефектов, что на 7% больше, чем годом ранее.

При этом на магистральных сетях — на 16% больше. С начала отопительного сезона 2020-2021 выявлены уже более 1200 дефектов. Для сравнения: в Красноярске мы примерно такое количество выявляем на сетях за весь год. На Новосибирск у нас приходятся около 50% всех дефектов, которые выявляются в городах присутствия компании, — подчеркивает Колмаков. — Если будут приняты наши предложения по концессии и ценовой зоне (долгосрочному тарифу), то эффект от их внедрения горожане смогут увидеть только через 5-7 лет. За это время мы рассчитываем переломить ситуацию по старению теплосетей города.

Инвестпрограмма СГК по теплосетям в Новосибирске на 2021 год составляет около 1,4 млрд рублей. Основные инвестиции нацелены на завершение работ на ПНС-2, переключение потребителей котельной АО «Новосибирского электровозоремонтного завода» (НЭРЗ) на центральное теплоснабжение от ТЭЦ-5. Еще в мае 2019 года НЭРЗ официально направил муниципалитету Новосибирска уведомление о выводе своего теплоисточника из эксплуатации.