Новая дорога до школы появится в этом году в Светлом под Новосибирском

В жилом квартале Светлый в Мошковском районе началось долгожданное строительство новой дороги до школы на ул. Рассветная,10. Этого события жители ждали много лет. Единственная дорога, которая вела к учебному заведению, была небезопасной из-за большого количества машин.

В этом году молодые депутаты Барлакского района и команда СФО «Основа» во главе с генеральным директором Антоном Рехтиным отстояли инициативу по строительству дороги к школе.

По словам генерального директора СФО «Основа» (застройщик жилого района Светлый — Ред.), для застройщика инвестиции в развитие социальной и транспортной инфраструктуры жилого района являются приоритетными задачами. Новая дорога соединит многоквартирные дома первой территории застройки — Светлого — со школой. Кроме того, она будет продлена до новых локаций: «Французского» и «Альпийского» кварталов.

— В жилом районе очень много детей. Их часто родители привозят в школу на машинах. Поэтому движение автомобилей в районе стало очень большим. Мы делаем все для того, чтобы сократить его по дворовым территориям, где в основном передвигаются люди, в том числе дети. Это создавало аварийные ситуации и ускоряло износ внутриквартальных проездов. Теперь до школы будет идти широкая дорога, которая примет на себя статус центральной, будет оформлена по всех нормативам и ГОСТам, — пояснил редакции Infopro54 генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.

Он добавил, что компания полностью взяла на себя финансовые затраты на строительство дороги — порядка 9 млн рублей. Уже разработан проект и начаты работы по строительству.