Рекламодателям

Новая дорога до школы появится в этом году в Светлом под Новосибирском

  • 11/06/2025, 14:35
Новая дорога до школы появится в этом году в Светлом под Новосибирском
Она соединит многоквартирные дома с учебным заведением, а также будет продлена до новых кварталов

В жилом квартале Светлый в Мошковском районе началось долгожданное строительство новой дороги до школы на ул. Рассветная,10. Этого события жители ждали много лет. Единственная дорога, которая вела к учебному заведению, была небезопасной из-за большого количества машин.

В этом году молодые депутаты Барлакского района и команда СФО «Основа» во главе с генеральным директором Антоном Рехтиным отстояли инициативу по строительству дороги к школе.

По словам генерального директора СФО «Основа» (застройщик жилого района Светлый — Ред.), для застройщика инвестиции в развитие социальной и транспортной инфраструктуры жилого района являются приоритетными задачами. Новая дорога соединит многоквартирные дома первой территории застройки — Светлого — со школой. Кроме того, она будет продлена до новых локаций: «Французского» и «Альпийского» кварталов.

— В жилом районе очень много детей. Их часто родители привозят в школу на машинах.  Поэтому движение автомобилей в районе стало очень большим. Мы делаем все для того, чтобы сократить его по дворовым территориям, где в основном передвигаются люди, в том числе дети. Это создавало аварийные ситуации и ускоряло износ внутриквартальных проездов. Теперь до школы будет идти широкая дорога, которая примет на себя статус центральной, будет оформлена по всех нормативам и ГОСТам, — пояснил редакции Infopro54 генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.

Он добавил, что компания полностью взяла на себя финансовые затраты на строительство дороги — порядка 9 млн рублей. Уже разработан проект и начаты работы по строительству.

— Строительство дело не быстрое и тишины, и спокойствия не добавляет, поэтому просим всех, кого коснулась стройка, проявить терпение, понимание и дождаться результата. Окончание строительных работ намечено на конец июля. Заранее всем спасибо за понимание! — просят жителей в компании.

Фото предоставлено СФО «Основа». Автор фото: Кофанов Евгений

763

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Светлый ремонт дороги


1
1

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков

Александр Волков: На рынок утилизации мусора в Новосибирске может выйти новый игрок

За шесть лет реформы в регионе ничего не поменялось — стало только хуже
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Религиозные символы в России защищают от «стирания»
11/06/25 17:00
Власть Общество Право&Порядок
Омская вывеска «Радость» завоевала награды премии «Серебряный Меркурий»
11/06/25 16:36
Бизнес
Погода на длинных выходных удивит новосибирцев
11/06/25 16:00
Общество
Эксперты VIP-club видят стратегию будущего в укреплении промышленности
11/06/25 15:17
Бизнес
Wildberries обещает сдать логистический комплекс в Новосибирске в конце года
11/06/25 15:00
Бизнес
Новая дорога до школы появится в этом году в Светлом под Новосибирском
11/06/25 14:35
Бизнес
Стали известны результаты ЕГЭ еще по четырем предметам в Новосибирске
11/06/25 14:30
Образование Общество
Дело Александра Зырянова передали в суд Новосибирска
11/06/25 14:00
Бизнес Власть Право&Порядок
ЦБ снизил ставку: крупные банки пересматривают условия по ипотеке
11/06/25 13:20
Финансы
В Новосибирске стоимость «квадрата» в элитных квартирах за месяц выросла на 9%
11/06/25 13:00
Бизнес Недвижимость
Объявлены сроки ограничения движения по ул. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске
11/06/25 12:30
Город Общество Транспорт
Какие квартиры выбирают айтишники в Новосибирске
11/06/25 12:23
Недвижимость
Логистика и стройка — ключевые факторы падения объемов производства в Сибири
11/06/25 12:00
Бизнес Промышленность Экономика
Сбер: объем льготного кредитования сибирских фермеров вырос на 40% в 2025 году
11/06/25 11:45
Бизнес
60 кандидатов отобрали для участия в проекте «Герои НовоСибири»
11/06/25 11:38
Власть
В Новосибирске назвали самый криминальный и безопасный районы
11/06/25 11:00
Общество Право&Порядок
Мэрия Новосибирска оценила стоимость продления Дзержинской линии метро
11/06/25 10:30
Власть Город Транспорт
Перечень самых дефицитных специалистов в Новосибирске возглавили врачи
11/06/25 10:00
Общество Экономика
Движимое и недвижимое имущество пляжа в Академгородке передано мэрии Новосибирска
11/06/25 9:00
Власть Общество
В Сибири резко вырос спрос на сапожников и швей
10/06/25 19:00
Бизнес Общество Промышленность
Популярное
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новосибирский психолог рассказала правду о мате в песнях Шнурова
30/05/25 15:30
Новости компаний
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54
Банк Уралсиб разработал функционал для создания MLOps-платформы
9/06/25 9:10
«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»
6/06/25 12:43
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности