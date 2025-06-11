Wildberries обещает сдать логистический комплекс в Новосибирске в конце года

Владислав Бакальчук, предприниматель и учредитель «ВБ Девелопмент» вновь разослал в СМИ комментарий об остановке строительства логистических объектов, ранее реализуемых в интересах Wildberries (имеется в распоряжении редакции).

По словам Бакальчука, с сентября 2024 года ситуация на площадках не сдвинулась с мёртвой точки. Как пояснили в пресс-службе предпринимателя в ответ на запрос Infopro54, в списке замороженных, якобы, и проект, который Wildberries строит в Промышленно-логистическом парке Новосибирска. По просьбе редакции пресс-служба Бакальчука предоставила фото объекта и сообщила, что они актуальные.

По данным «ВБ Девелопмент», многие из этих объектов могли бы быть введены в эксплуатацию до конца 2024 года.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что «проект логистического комплекса в Новосибирске развивается в плановом режиме».

— Сейчас проводится подготовка к заливке полов и благоустройству территории. Компания уже приступила к монтажу систем пожарной безопасности и наружных сетей водоснабжения и канализации, установке ростверков, армированию строительных конструкций. В планах маркетплейса ввести первую очередь складского комплекса площадью 50 тыс. м2 в эксплуатацию до конца текущего года. Общая площадь проектируемого логоцентра составит 160 тыс. кв. метров, — отметили в ресс-службе.

С открытием склада покупатели в Новосибирской области смогут получать заказы еще быстрее, а продавцы — выгоднее делать поставки, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты.

— В Новосибирской области у компании уже функционирует несколько логистических центров: склад на ул. Петухова и сортировочные центры на ул. Пасечная и ул. Докучаева. Это позволяет не только оптимизировать цепочки поставок, но сохранить быструю доставку заказов, — подчеркнули в компании.

Напомним, в августе 2023 года Wildberries начал строительство в Новосибирске крупнейшего логистического комплекса компании в Сибири — более 150 тысяч кв. м. Первую очередь проекта — 50 тысяч «квадратов» — планировалось ввести до конца 2023 года. Запуск объекта на полную мощность был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Инвестиции в строительство оценивались в 9,2 млрд рублей.

В сентябре 2024 года ООО «ВБ Девелопмент» выставило новосибирскому подрядчику ООО «Строй-Цор» три иска на общую сумму 662 млн рублей.

В январе 2025 Владислав Бакальчук заявил о росте стоимости строящихся складских комплексов компании в регионах и задержке ввода объектов. По его словам, никакие работы на объекте на тот момент не велись. В объединенной компании Wildberries&Russ также отметили, что строительство складского комплекса объединенной компании Wildberries&Russ в Новосибирске ведется в штатном режиме. В подтверждение редакции прислали фотографии непосредственно с места стройки (Базовое фото и далее по тексту. — Ред.).

Ранее редакция сообщала о том, что почти 80% рынка наружной рекламы Новосибирска контролируют компании группы Wildberries Russ.