Стали известны результаты ЕГЭ еще по четырем предметам в Новосибирске

11 июня завершается основной этап ЕГЭ. В Новосибирске уже известны предварительные результаты по истории, литературе, химии и профильной математике. Эти экзамены сдавали более 7 тысяч выпускников.

29 одиннадцатиклассников получили 100 баллов:

по истории — 3 человека,

по литературе — 7,

по химии — 13,

по профильной математике — 6.

— Ещё 1074 выпускника получили от 80 до 99 баллов. Это хороший результат, — говорится в сообщении мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Он подчеркнул, что экзамены шли по плану. За честностью следили независимые наблюдатели: родители, студенты и сотрудники Минобразования Новосибирской области.

Напомним, на 9 июня в целом по Новосибирской области максимально возможные оценки в 100 баллов по литературе получили семь человек, по химии – 20 человек, по истории – три человека.

В 2024 году в Новосибирске 87 одинадцатиклассников получили по 100 баллов, из них пятеро — по 200 баллов.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 сентября в школах России ограничат объем домашних заданий. Новые нормы установлены законодательно.