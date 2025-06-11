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Стали известны результаты ЕГЭ еще по четырем предметам в Новосибирске

  • 11/06/2025, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Стали известны результаты ЕГЭ еще по четырем предметам в Новосибирске
Стобальников в городе набралось 29 человек

11 июня завершается основной этап ЕГЭ. В Новосибирске уже известны предварительные результаты по истории, литературе, химии и профильной математике. Эти экзамены сдавали более 7 тысяч выпускников.

29 одиннадцатиклассников получили 100 баллов:

  • по истории — 3 человека,
  • по литературе — 7,
  • по химии — 13,
  • по профильной математике — 6.

— Ещё 1074 выпускника получили от 80 до 99 баллов. Это хороший результат, — говорится в сообщении мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Он подчеркнул, что экзамены шли по плану. За честностью следили независимые наблюдатели: родители, студенты и сотрудники Минобразования Новосибирской области.

Напомним, на 9 июня в целом по Новосибирской области максимально возможные оценки в 100 баллов по литературе получили семь человек, по химии – 20 человек, по истории – три человека.

В 2024 году в Новосибирске 87 одинадцатиклассников получили по 100 баллов, из них пятеро — по 200 баллов.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 сентября в школах России ограничат объем домашних заданий. Новые нормы установлены законодательно.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : ЕГЭ


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