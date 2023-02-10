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Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах

  • 10/02/2023, 10:52
Автор:
Новая форма для бойцов СВО
Одежду будет шить «Опытно-конструкторское бюро Гардарика», которое принадлежит сыну замруководителя Росимущества 22-летнему Артему Степаненко.

По словам Артема Степаненко, в настоящее время на предприятии трудятся 50 человек, которые могут шить около пяти тыс. комплектов в месяц, передает РБК. В них входят тактические куртки, брюки, боевые рубахи и кепки. Используются отечественные материалы.

Корпус расположен на территории Гаврилов-Ямского льнокомбината в Ярославской области.

По словам учредителя компании, в ближайшее время на производство должны привлечь еще 500 человек, затем открыть цех в Тульской области и в одной из кавказских республик.

Степаненко пообещал, что первая партия формы, которую неформально назвали «семицвет», будет сшита уже через неделю, после чего один комплекс отправят на «приемку». И, если все пройдет гладко, всю новую партию военной формы отгрузят на склады Минобороны, а после ее перераспределят по подразделениям.

Следует отметить, что в Минобороны РФ засекретили цену контракта на новую форму.

При этом в телеграм-пабликах новость вызвала нешуточный резонанс, как следствие огромное количество постов о «космических» ценах и низком качестве новой формы, которую планируют поставлять министерству обороны для использования в зоне СВО. Причем дискуссии о новой форме подобного толка заполонили каналы и патриотической сетки.

Сотрудник ВГТРК, депутат Московской городской думы, вице-спикер Андрей Медведев пошутил в своем Telegram-канале.

— Мы предлагали цены ниже, но, видимо, проиграли в качестве» — Louis Vuitton рассказали как проиграли тендер на военную форму «ОБК Гардарика».

Однако в качестве аргументов «виновности» представлены скрины с интернет-магазина, предлагающего услуги для частных заказчиков. Но, если объективно, нет никаких существенных доказательств, что это именно заявленная форма и что это именно тот ценник, по которым заключило госконтракт ведомство.

Ранее редакция сообщала, что мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду.

Фото с сайта правительства Ярославской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия

Теги : спецоперация производство Новая форма для бойцов СВО новая военная форма


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