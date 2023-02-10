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Парковые проекты Новосибирской области превзошли ожидания по налогам

  • 10/02/2023, 11:30
Автор:
Парковые проекты
Даже по итогам 9 месяцев 2022 года.

По итогам 9 месяцев 2022 года на территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области работали 26 резидентов. Общий объем инвестиций, вложенных ими в проекты, составил 58 млрд рублей нарастающим итогом (+9% за год). В общей сложности в компаниях созданы более 6 тысяч рабочих мест.

— Объем налоговых поступлений от резидентов ПЛП в консолидированный бюджет за 9 месяцев 2022 года составил 862 млн рублей при плановом годовом значении 655 млн, то есть уже перевыполнен на 32%,— сообщила в ходе подведения итогов работы Министерства экономического развития Новосибирской области начальник управления институционального и территориального развития ведомства Ирина Агапеева.

На площадке Биотехнопарка осуществляют свою деятельность 14 компаний-резидентов. Объем налоговых поступлений за 9 месяцев составил более 714 млн при плановом значении за год 258 млн рублей. Она напомнила, что в 2022 году новыми резидентам Биотехнопарка стали ООО «Имбиан Лаб», ООО «Век Пром» и ООО «АэроЛаб»  с общим объемом инвестиций 420 млн рублей.

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В Технопарке Академгородка работают 333 компании резидента, созданы более 9 тысяч рабочих мест. Налоговые отчисления резидентов за 9 месяцев 2022 года составили 1.3 млрд рублей, что на 22% больше аналогичного периода 2021 года. Выручка резидентов за 9 месяцев 2022 года составила 26 млрд.

Ирина Агапеева также сообщила, что в работе у министерства в рамках постановления правительства РФ №1704 сейчас находятся 27 новых инвестиционных проектов совокупной стоимостью 166,3 млрд рублей. Общая стоимость строительства и реконструкции объектов инфраструктуры для них ― 15 млрд рублей. При реализации проектов планируется создать 6,7 тысячи новых рабочих мест, налоговые отчисления составят более 36 млрд рублей.

В список этих НИП, по ее словам, включен проект по комплексному развитию территории вокруг ПЛП,   вторая очередь Технопарка Академгородка,  индустриальный парк «Верх-Тулинский», индустриальный парк «Южный»,  развитие инфраструктуры на площадке в поселке Ложок, экопромышленный парк.

Кроме того, в рамках постановления правительства РФ №1659 рассматривается создание индустриального парка на площадке АО «НЗПП Восток».

 

Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы заинтересовались производственными активами. 

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : резиденты парков Парковые проекты выплата налогов


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