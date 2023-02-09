Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду

Правительство продлило период отсрочки уплаты платежей за аренду федерального имущества для предпринимателей из числа мобилизованных и добровольцев, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Коммунальные платежи в период такой отсрочки вместо арендатора будет платить арендодатель.

Отмечается, что, кроме мобилизованных, это касается предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев.

В правительстве уточнили, что отсрочка положена физлицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и юрлицам, где один и тот же человек является единственным учредителем или участником компании и ее руководителем.

Отсрочка будет предоставляться не только на весь период прохождения службы, но и еще на 90 дней после ее окончания и распространяться на все виды федерального имущества, в том числе на земельные участки, добавил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее редакция сообщала, что предприятия 70 видов деятельности получат отсрочку от уплаты страховых взносов.

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