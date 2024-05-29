Подкованная блоха отправляется в дом-музей Николая Лескова из Новосибирска

Подкованная блоха, изготовленная Владимиром Анискиным из Новосибирска, отправляется в дома-музей Николая Лескова в Орле.

– Подковать-то блоху я могу, но, понимая вопрос, я взял паузу на подумать. Подумал и согласился. Некоторые деньги взял только за оформление работы, — написал Анискин в своем телеграм-канале.

С его слов, вдохновение для такой кропотливой работы ему пришло лишь весной. Он также отмечает, что Лесков для неговеликий писатель и он очень любит его творчество.

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