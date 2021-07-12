Новая печь «Сибстекла» вышла на плановую мощность

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», входит в РАТМ Холдинг, Новосибирск) реализовало масштабный инвестиционный проект: новая стекловаренная печь, одна из крупнейших в отрасли, вышла на плановую мощность – 375 тонн стекломассы в сутки, в период эксплуатации данный показатель рассчитывают довести до 400 тонн.

По данным пресс-службы РАТМ Холдинга, для сооружения печи закупили около 2 тыс. тонн огнеупоров; материалы и оборудование приобретали в Китае, России и Европе. Проектирование выполнила итальянская фирма Glass Service; техническое консультирование на всех этапах осуществляли эксперты из Великобритании, Германии, Чехии и Турции.

– У печи высокий коэффициент полезного действия, в том числе, благодаря эффективной теплоизоляции дна и стен, а удельный расход энергоресурсов значительно снижен (на 25%), то есть, она экологична – мы минимизируем техногенную нагрузку на окружающую среду, – комментирует генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

Общая производительность стекольных комплексов поднимется на 30% – до 850 млн.

Сумма инвестиций сложилась на уровне 1,5 млрд рублей. Главным финансовым партнером выступил Евразийский банк развития, с которым предприятие планирует сотрудничать и в дальнейшем. В финансировании участвовал федеральный Фонд развития промышленности.

Печь должна прослужить 12 лет. По оценке Антона Мора, вложения окупятся в течение трех лет.

— Мы начнем изготавливать зеленую бутылку, которую за Уралом никто не производит, — добавил Мор.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, обеспечив заказчикам поставки стеклотары, выпущенной в Новосибирской области, «Сибстекло» даст стимул к увеличению розлива напитков в регионе и, как следствие, размеров налоговых отчислений в областной бюджет.