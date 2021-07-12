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Губернатор взял под контроль подготовку документации для новосибирского метро

  • 12/07/2021, 13:26
Автор:
Новости Новосибирска
Ранее он говорил, что область планирует привлечь под проект инфраструктурные кредиты.

На еженедельном оперативном заседании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников поинтересовался у мэра Новосибирска Анатолия Локтя: на какой стадии находится конкурсная документация по достройке Дзержинской линии метро.

— Документация готова, находится в экспертизе, — заявил Локоть.

Однако чуть позже выяснилось, что в экспертизе находится только первая часть проекта, а именно достройка эксплуатирующей линии второго тоннеля до станции метро «Золотая нива». Работа над двумя другими перегонами еще идет.

— Передайте мне сопровождающее письмо, чтобы я мог подключиться к контролю сопровождения строительства метро, — потребовал губернатор.

Напомним, на минувшей неделе на заседании сессии регионального парламента первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков предупредил, что в ближайшее время в России стартует новая федеральная программа по инфраструктурным кредитам. В рамках программы субъекты федерации смогут получать длинные и недорогие деньги — на 15 лет по ставке до 3% годовых, но только под проработанные проекты с готовым пакетом документов. Жуков заявил, что здесь очень многое будет зависеть от работы регионов.

В Новосибирской области власти рассчитывают привлечь инфраструктурное финансирование для строительства и реконструкции дорог в рамках «Академгородок 2.0», развития метрополитена и проекта «Городская электричка». По электричке ОАО РЖД ведет разработку документов на этапе обоснования инвестиций.

Кстати, на этой же сессии депутат Заксобрания от партии «Родина» Константин Антонов после выступления Анатолия Локтя перед депутатами отметил, что у муниципалитета в последнее время возникает много проблем с разработкой проектно-сметной документации: по дорогам, Коммунальному мосту, станции метро «Спортивная». Он не исключил, что «это уже система, когда подведомственные учреждения мэрии некачественно готовят документацию».

Ранее в мэрии сообщали, что на продление Дзержинской линии метрополитена — от станции «Золотая нива» до «Гусинобродской» и «Молодежной» — необходимы 18,5 млрд рублей. Построить станции планировалось до 2030 года. На строительство второго перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива» нужно около 1 млрд рублей.

Фото из группы МУП «Новосибирский метрополитен» «ВКонтакте»

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Инфраструктурные кредиты Metro


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