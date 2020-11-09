Новая программа поддержки застройщиков

В ближайшее время будет запущена новая программа поддержки низкомаржинальных застройщиков с рентабельностью менее 15%. Об этом на минувшей неделе на заседании экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете Госдумы по транспорту и строительству в формате видео-конференц-связи сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

— Мы запускаем программу, надеюсь, до конца этого года, максимум — в следующем году, по поддержке низкомаржинальных проектов. Мы будем субсидировать ставку по проектному финансированию застройщиков, где рентабельность меньше 15%, — цитирует Никиту Стасишина ТАСС.

Он подчеркнул, что, по сути, речь идет о всех региональных застройщиках, которые хотят, но не могут строить из-за низкой маржинальности.

— По проекту постановления правительства РФ проект строительства осуществляется застройщиком на территории субъекта Российской Федерации, среднедушевые денежные доходы населения в котором на 25 и более процентов ниже среднедушевых денежных доходов населения в целом по Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной статистики за первый квартал 2020 года, — отмечает эксперт.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко пояснил Infopro54, что для запуска программы поддержки низкорентабельных девелоперов был разработан проект постановления правительства РФ. Сейчас он находится в стадии формирования окончательного варианта текста проекта нормативного правового акта

В эту категорию попадают несколько субъектов Сибирского федерального округа: Республика Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский край, Кемерово. Не попали под программу Томск, Омск, Новосибирск, Иркутск.

— Кроме того, государственная регистрация первого договора участия в долевом строительстве в отношении такого проекта строительства низкорентабельного девелопера должна быть осуществлена до 1 января 2021 года. Скорей всего, это будет невозможно физически, — подчеркивает Федорченко.

Много вопросов, по его словам, вызывает еще один пункт, прописанный в проекте постановления: «Возмещение недополученных доходов осуществляется обществом кредитору в сумме, составляющей разницу между размером ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации по состоянию на первый день календарного месяца, за который производится возмещение, увеличенной на 7,5 процентных пунктов, и ставкой выплаченных или начисленных процентов по кредиту в соответствии с кредитным договором на эту же дату… В случае установления процентной ставки по кредитному договору ниже размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации размер возмещения определяется исходя из размера процентной ставки по кредитному договору, равной ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации».

— Это вообще понять невозможно! Как может сумма определяться как разница процентных ставок? Обычно сумма определяется в рублях, — комментирует Максим Федорченко.

По его словам, у большинства застройщиков региональных столиц, которые не вошли в программу, возможна маржинальность на уровне 15%, а иногда даже выше, кроме Омска, где ситуация в строительной отрасли крайне сложная.

— Но есть же еще пригороды и районные центры, где, конечно, и покупательная способность значительно ниже, и маржинальность строительства. Так что, по сути, за критерий в постановлении берется средняя температура по больнице, — отмечает Максим Федорченко. — Ну, и как обычно, там, где тяжело строителям, государство поможет банкирам. Средняя эффективная ставка при проектном финансировании по Сибири, по данным ЦБ, сегодня составляет 3,9%, и при такой ставке, согласно проекту постановления, банкирам доплачивают почему-то еще 7,5%.

Директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский добавляет: даже при том, что большинство новосибирских проектов имеют маржинальность выше 15%, единицы из них выдержат стресс-тестирование ЦБ.

— И это речь идет о Новосибирске с высокой ценой квадратного метра и культурой потребления. А если мы уйдем в города районного значения: Бердск, Искитим, Барабинск и т.д., то там и близко нет такой маржинальности. Между тем, ЦБ не стоит забывать, что именно из таких городов состоит Россия, — заявляет застройщик.

Он уверен, что программа поддержки низкомаржинальных застройщиков в регионах может быть очень —даже чрезмерно — востребована.

— Застройщики выстроятся в очередь за такой поддержкой. Но я в нее не верю, так как пока не понимаю механизм реализации. Здесь слишком много участников: банки, субсидирующее правительство, застройщики, ДОМ,РФ. Кто и как будет оценивать маржинальность застройщиков и себестоимость их объектов? Будем надеяться на то, что механизм реализации предложат столь же гениальный, — говорит собеседник Infopro54.

Он напоминает о жесткой позиции ЦБ РФ, который настаивает на том, что кредитование проектов по возведению жилья должно строиться на коммерческой основе, проектном финансировании.

— Эти стройки рассматриваются банками как обычные коммерческие проекты, под них настроены стресс-факторы, исполняются требования по резервированию. Именно это сегодня отсекает низкомаржинальные проекты от банковского кредитования, — рассуждает Белокобыльский. — Я уже неоднократно говорил, что строительной отрасли нужны инвестиционные деньги, а не подачки. Но Минстрой в этом случае троллить нельзя. Он ежится изо всех сил и пытается создать условия для привлечения доступных финансов в строительную отрасль.

Напомним, на субсидирование банкам разницы между процентной ставкой по кредиту и ключевой ставкой Банка России предлагается выделить 1 млрд рублей из средств федерального бюджета. Ожидается, что выдачу субсидий банкам-кредиторам будет осуществлять госкорпорация ДОМ.РФ.

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