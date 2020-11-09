В мэрии объяснили увеличение цены на антибиотик в муниципальной аптечной сети

В мэрии города Новосибирска прокомментировали рост цены на антибиотик «Левофлоксацин» в МУП НАС, который обсуждается в социальных сетях.

— Последняя экстренная поставка (антибиотика- ред.) была организована, чтобы ликвидировать дефицит в аптечных сетях города. Отпускная цена производителя составила 718 руб., цена в рознице составила 767 руб. Данный препарат относится к жизненно важным лекарственным препаратам, наценка на него ограничена. Стоимость препарата формируется исходя из отпускной цены производителя, — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что стоимость лекарств в разных аптечных сетях может варьироваться в зависимости от даты поставки и изначальной стоимости партии.

Фото: Фотобанк Moscow-Live