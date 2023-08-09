Новая школа № 54 откроет для детей свои двери 1 сентября

Праздничное мероприятие в честь Дня строителя в Новосибирске в этом году прошло в новом здании школы № 54. Мэр Анатолий Локоть поздравил работников отрасли с профессиональным праздником, а также осмотрел новый образовательный объект.

«По традиции День строителя отмечается в одном из объектов, который сдаётся в текущем году. На это раз этим объектом стала школа № 54. В 2019 году мы приняли непростое решение – остановить учебный процесс и приступить к сносу прежнего здания школы, которое находилось в аварийном состоянии. Мы столкнулись с недоверием со стороны родителей, жителей микрорайона, ветеранов, которые здесь учились или работали. А сегодня перед нами новое здание, с самым современным оснащением для учёбы детей. И что самое главное – школа будет готова не в конце года, не в декабре, как было прописано в контракте, а к 1 сентября, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – И это лишь один объект из многих других, построенных в этом году. От имени всех новосибирцев благодарю строителей за их непростой труд и поздравляю с профессиональным праздником!»

По словам директора средней общеобразовательной школы № 54 с углублённым изучением предметов социально-гуманитарного цикла Юлии Езерской, с 1 сентября начинается образовательный процесс. В здании разместятся ученики 5-11 классов, всего – 485 детей. Все они будут заниматься в одну смену. Оснащение классов полностью отвечает современным требованиям.

«Прежнее здание было двухэтажным, с узкими коридорами, кабинетов не хватало. Новая школа, в сравнении со старой, просторная и светлая, с большими холлами, где мы можем проводить общешкольные праздники. На третьем этаже у нас музей, на четвёртом – атриум, где проводятся уроки рисования. Всего в школе 23 учебных кабинета, из них три специализированных – физика, химия и биология – оснащённые современным цифровым оборудованием, позволяющим вести научную деятельность. Предусмотрены отдельные мастерские для мальчиков и девочек. Появился центр инженерного мышления, актовый зал, где мы можем организовать театральную студию. Возможностей открывается очень много», – рассказала Юлия Езерская.

Здание построено по нетиповому проекту. Главной задачей было встроить школу в небольшую территорию, ограниченную сложившимся микрорайоном.