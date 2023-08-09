Грибник нашел 100-летний муравейник в лесу под Новосибирском

Вблизи села Черновка Кочковского района местный житель обнаружил интересное сооружение – гигантский муравейник. Он вырос вокруг упавшей березы и теперь поражает своими масштабами. По примерным подсчетам ему около ста лет.

— Дерево упало примерно лет семь назад прямо на муравейник, который был там уже несколько десятков, а может и сотен лет. Дерево его повредило слегка, а муравьи восстановили и ещё выше надстроили, — поделился своими наблюдения с журналистами районной газеты «Степные зори» местный житель Николай Тихоненко.

Биологи утверждают, что за один год муравейник вырастает на 1-2 см. Поэтому нет сомнений, что находке грибника около ста лет.