Новикомбанк откроет офис в Новосибирске

АО АКБ «Новикомбанк» в течение 2019 года откроет более 10 офисов различных форматов в крупнейших городах России, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Представительства банка появятся в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Пензе, Перми, Челябинске, Рыбинске, Ульяновске и Воронеже. В марте уже заработает офис Новикомбанка в Калуге.

— Открытие новых офисов связано с расширением клиентской базы Новикомбанка. Как опорный банк Ростеха, мы обслуживаем порядка 700 предприятий корпорации, которые расположены на территории 60 субъектов РФ. С целью организации их качественного финансирования, обслуживания программ кооперации, кредитования физических лиц в рамках зарплатных проектов, Стратегией Банка предусмотрено расширение географии бизнеса. В наших планах – открытие до 50 офисов различных форматов, 10 из которых заработают уже в этом году, — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Отмечается, что Новикомбанк будет представлен в указанных городах в формате операционного офиса с основным фокусом на предоставлении широкой линейки продуктов и услуг работникам предприятий Госкорпорации Ростех.

АО АКБ «Новикомбанк» — входит в 25 крупнейших банков России. Является участником системы страхования вкладов. Предоставляет весь спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Главным акционером и стратегическим партнером Банка является Госкорпорации Ростех. В настоящий момент Новикомбанк насчитывает 11 универсальных офисов в 8 субъектах РФ, где корпоративные и розничные клиенты получают весь спектр банковских услуг. Филиалы и офисы Банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.

Фото: пресс-служба банка