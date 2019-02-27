Сбербанк провел «Урок цифры» в Новосибирске

Сбербанк провел «Урок цифры» в новосибирском лицее №22 «Надежда Сибири». Мероприятие посетили ученики 8-11 классов. Занятие провели заместитель Председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных и заместитель руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Павел Жучков.

Необычный урок, подготовленный специалистами по аналитике данных Сбербанка, прошел в формате вопросов и ответов и был посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики. Старшеклассники спрашивали о том, как развиваются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, а также, какие профессии в ближайшем будущем станут наиболее перспективными.

Организаторами «Урока цифры» являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

«Уроки цифры» начались в декабре 2018 года и показали очень большой интерес со стороны школ. Например, первую акцию по просьбе региональных участников пришлось продлевать на неделю. В ней приняли участие более 20ти тысяч школ и более 5ти миллионов учащихся с первого по 11й класс. С тех пор «Уроки» стали международными – к акции подключились школы из более чем 50ти стран.

Следующие «Уроки Цифры» планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

— Сегодня знакомство с основами программирования начинается уже в младших классах, но «Уроки цифры» закрепляют и усиливают знания о возможностях и безопасности интернет-среды. Такой урок дает наглядный пример того, насколько интересно не просто пользоваться какими-то программами, но и самому их создавать. Наши «Уроки цифры» направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Не секрет, что в мире вовсю идет конкуренция за талантливые кадры, способные эффективно работать в сфере искусственного интеллекта. Сбербанк остается в тренде – благодаря таким проектам мы формируем интерес школьников к цифровым технологиям. Для ребят, которые уже совсем скоро окажутся на конкурентном рынке труда, это новые возможности в современной цифровой экономике. По сути, мы показываем им направления движения, рассказывая о том, как может развиваться их жизнь, — отметил заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

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Фото: пресс-служба банка