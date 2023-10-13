Новое гастропространство откроется в «Универсаме» на Ленина в Новосибирске

Гастропространство на Ленина откроют в Новосибирске. Об этом сообщает Телеграм-канал «Гастроцентр на Ленина,10».

Руководство магазина «Универсам» на улице Ленина планирует запустить пространство 15 декабря. На данный момент владельцы ищут рестораторов, которые готовы к сотрудничеству.

Заявки для партнёрства рестораторы могут подать до 15 октября. До заданного числа партнёры должны создать свои проекты, согласовать их с параметрами работы, а также подписать договоры. Затем начнется этап застройки корнеров.

— В Гастрокорте форматы не будут дублироваться, чтобы обеспечить максимум продаж лучшим предпринимателям и наиболее интересным «кухням» города, — подчёркивается в сообщении.

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