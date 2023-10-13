С 23 октября для физлиц ужесточат правила ввоза автомобилей из-за границы

С 23 октября на Дальнем Востоке скорректируют правила импорта автомобилей, которые физлица приобретают для себя. Теперь купить выбранный вариант через посредников с перегоном в нужный регион, как раньше, уже не получится. Покупателям придется лично присутствовать на растаможке авто, даже если они прописаны за пределами Дальневосточного федерального округа, или оформлять его на юрлицо и платить утилизационный сбор.

Владивостокская таможня пояснила порталу Drom.ru, что покупатели автомобилей приглашаются «для подтверждения своих полномочий и исключения попыток продаж со складов временного хранения физическим лицам транспортных средств, прибывающих в адрес юридических лиц, а также мошеннических фактов использования персональных данных физических лиц для таможенного оформления транспортных средств без их ведома».

Следует отметить, что в августе текущего года ставка утильсбора в значительной мере увеличилась. На сегодняшний день налог варьируется в пределах 81 200 – 1 235 000 рублей для юрлиц за ввоз машин в возрасте до трех лет и зависит от объема мотора.

Ранее редакция сообщала, что дилеры предупредили о сокращении ассортимента машин на отечественном авторынке.