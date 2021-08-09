Новое назначение в региональном правительстве

К исполнению обязанностей начальника контрольного управления приступила Светлана Шарпф, ранее занимавшая должность заместителя министра финансов Новосибирской области. Об этом, предваряя оперативное совещание в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Травников.

— Сегодня она приступила к руководству нужным и важным для всех нас подразделением — контрольным управлением, — сообщил Андрей Травников. — Будем оказывать всяческое содействие.

Напомним, что в перспективе в региональном правительстве предстоит решить ещё один кадровый вопрос — определить, кто возглавить министерство цифрового развития и связи, обезглавленное неделей ранее после ухода перехода министра Анатолия Дюбанова на пост начальника департамента федерального Министерства экономического развития. В настоящее время обязанности министра исполняет его заместитель Павел Жучков.

Как уже сообщалось, весной кадровые решения коснулись управления делами губернатора и правительства Новосибирской области, которые возглавил Виталий Манёв после того, как предыдущий начальник подразделения, в настоящее время глава Первомайского района Новосибирска, был отправлен в отставку после скандала с закупками в преддверии визита в Новосибирскую область премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Тогда же с должности ушел начальник ГКУ «Хозяйственное управление» Евгений Ташкин.

Кстати, экс-министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов назначен руководителем департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ. Основной задачей указанного подразделения является исполнение возложенной на Министерство функции по реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и построению системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе в каждой сфере общественных отношений.