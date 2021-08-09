Рекламодателям

В аэропортах Сибири из-за густого тумана задерживаются около 70 рейсов

  • 09/08/2021, 12:11
Автор:
Новости Сибири
В Красноярске, по данным онлайн-табло, задерживаются 18 рейсов на прилет-вылет, в аэропорту Иркутска — 24, в аэропорту Новосибирска (Толмачево) — 28.

Около 70 утренних рейсов задерживаются в аэропортах Новосибирска, Иркутска и Красноярска, сообщает «Коммерсант». В Красноярске, по данным онлайн-табло, задерживаются 18 рейсов на прилет-вылет, в аэропорту Иркутска — 24, в аэропорту Новосибирска (Толмачево) — 28. В пресс-службе аэропорта Красноярска пояснили, что основной причиной задержек рейсов стало задымление из-за лесных пожаров.

— Командиры воздушных судов принимают решение, могут ли они в таких условиях посадить самолет или же лучше осуществить посадку на запасной аэродром, — сообщили в пресс-службе, отметив, что аэропорт работает в прежнем режиме.

Причиной в том числе стал туман в городах Сибири.

Так, в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево отметили, что у них задержки рейсов связаны с метеоусловиями. Речь идет о рейсах аэропортов Читы, Талакана, Абакана, Томска и Иркутска. Вылета ожидало около 500 человек, в настоящее время все самолеты отправились в пункты назначения. Также из-за метеоусловий в Томске в Толмачево на запасной аэродром прибыл рейс с 182 пассажирами.

Дым от лесных пожаров в Якутии и Иркутской области охватил значительную часть регионов Сибири. Шлейф дошел до Красноярского края, Новосибирской области, Бурятии и Забайкалья.

По данным МЧС на 9 августа, в Красноярском крае дымом от лесных пожаров в Якутии окутаны более 900 населенных пунктов, в Иркутской области — 438 населенных пунктов.

Фото: pixabay.com автор: Sinus_

883

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : рейс лесные пожары задымление аэропорт


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса Сибири вырос до 517 млрд рублей

09/08/2021, 10:26

Потребление электроэнергии в Сибири увеличилось на 2,6 %

06/08/2021, 11:39

Контрабандисты пытались вывести в Китай нефрит почти на 400 млн рублей

05/08/2021, 17:49

На границе с Кемеровской областью задержана колонна из трех тралов с разобранными белазами

05/08/2021, 17:12

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

09/08/2021, 18:45

Около 160 млн рублей направят на завершение строительства проблемных объектов региона

09/08/2021, 18:39

Надводная часть четвертого моста через Обь готова более чем на 30%

09/08/2021, 17:59

В следующем году область получит на расселение жилья 2.4 млрд рублей

09/08/2021, 17:24
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»
1/08/21, 10:05
Новости компаний

Банк «Открытие» вошел в тройку лидеров рынка ипотеки вторичной недвижимости

09/08/2021, 14:12

Средняя ставка по ипотеке может вырасти до 9% к концу года

09/08/2021, 12:34

Агентство «НКР» повысило рейтинг Банку Уралсиб до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом

09/08/2021, 10:55

В Банке Акцепт снова выросли ставки по вкладам!

06/08/2021, 17:52

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

06/08/2021, 10:01

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

В следующем году область получит на расселение жилья 2.4 млрд рублей

Новосибирская область на 30% увеличила доходы

Эксперты новосибирского ИТ-рынка: Использовать данные Big Data для увольнения — бесчеловечно

На сколько подорожает чашка кофе в кофейнях?

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

Финансы

Новости Новосибирска

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

У новосибирцев растет просрочка по кредитам

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

В Новосибирской области снизилась просрочка по ипотеке

Политика

Новости Новосибирска

Новое назначение в региональном правительстве

Экс-глава района о «своих» агитавтобусах: другим можно, мне нельзя?

Лидер новосибирских навальнистов «впрягается» за лидера коммунистов

Экс-чиновника заподозрили в незаконном использовании муниципальных автобусов

Наблюдать за избирательными участками можно будет через соцсети

Недвижимость

Новости Новосибирской области

В следующем году область получит на расселение жилья 2.4 млрд рублей

Владимир Литвинов: Мы инвестируем в будущее

Можно ли назвать Новосибирск современным и стильным городом?

Первый дом ЖК «Акация на Лежена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду

Технологии

Новости Новосибирска

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости туризма

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

Общество

Новости Новосибирска

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

Около 160 млн рублей направят на завершение строительства проблемных объектов региона

Надводная часть четвертого моста через Обь готова более чем на 30%

В следующем году область получит на расселение жилья 2.4 млрд рублей

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции укреплений ГЭС на Обском море

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска