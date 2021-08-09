В аэропортах Сибири из-за густого тумана задерживаются около 70 рейсов

Около 70 утренних рейсов задерживаются в аэропортах Новосибирска, Иркутска и Красноярска, сообщает «Коммерсант». В Красноярске, по данным онлайн-табло, задерживаются 18 рейсов на прилет-вылет, в аэропорту Иркутска — 24, в аэропорту Новосибирска (Толмачево) — 28. В пресс-службе аэропорта Красноярска пояснили, что основной причиной задержек рейсов стало задымление из-за лесных пожаров.

— Командиры воздушных судов принимают решение, могут ли они в таких условиях посадить самолет или же лучше осуществить посадку на запасной аэродром, — сообщили в пресс-службе, отметив, что аэропорт работает в прежнем режиме.

Причиной в том числе стал туман в городах Сибири.

Так, в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево отметили, что у них задержки рейсов связаны с метеоусловиями. Речь идет о рейсах аэропортов Читы, Талакана, Абакана, Томска и Иркутска. Вылета ожидало около 500 человек, в настоящее время все самолеты отправились в пункты назначения. Также из-за метеоусловий в Томске в Толмачево на запасной аэродром прибыл рейс с 182 пассажирами.

Дым от лесных пожаров в Якутии и Иркутской области охватил значительную часть регионов Сибири. Шлейф дошел до Красноярского края, Новосибирской области, Бурятии и Забайкалья.

По данным МЧС на 9 августа, в Красноярском крае дымом от лесных пожаров в Якутии окутаны более 900 населенных пунктов, в Иркутской области — 438 населенных пунктов.