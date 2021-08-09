В Новосибирской области стали чаще пропадать люди

В Новосибирской области в связи с сезоном сбора грибов и ягод возрос риск пропажи людей. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов.

— За отчётный период (прошедшую неделю — ред.) в результате проведения поисковых работ на территории Новосибирска, Татарского, Усть-Таркского районов была оказана помощь и найдены двое граждан, в том числе 1 ребёнок, — говорит Орлов. — В Баганском районе поиски продолжаются.

Стоит отметить, что прошлый месяц поставил рекорд по «лесным потеряшкам». По информации поискового отряда «Лиза Алерт», поступило 138 заявок на поиск, а за последнюю июльскую неделю спасатели с волонтёрами пять раз выезжали на поиски. Одними из самых теряющихся оказываются люди старшего возраста. В частности, как сообщается на сайте ГУ МЧС, в конце июля в СНТ «Комета — 2» 84-летний пенсионер ушел в ближайший лес для заготовки веников и не вернулся к вечеру.

— Плохо слышащий мужчина оказался без средств связи, — сообщают в ведомстве. — На его поиск реагировали специалисты Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, полицейские и волонтеры. Когда потерпевшего обнаружили, он не мог самостоятельно передвигаться, его транспортировали на носилках до машины «Скорой помощи».

Ещё один из примеров работники ведомства приводят из Искитимского района.

— При сборе дикоросов в селе Тальменка Искитимского района потерялся мужчина 1964 года рождения, — рассказывают в ГУ МЧС. — Оказалось, что он упал в овраг и не смог выбраться оттуда самостоятельно. При себе у него были спички — мужчина развел костер для того, чтобы обозначить дымом местонахождение. Он пробыл в овраге два дня, физических повреждений не получил.

Некоторые рекомендации для граждан, отправляющихся в лес за дикороссами от новосибирских спасателей.