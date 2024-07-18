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Новое здание лицея в Октябрьском районе Новосибирска откроется 1 сентября

  • 18/07/2024, 17:23
Новое здание лицея в Октябрьском районе Новосибирска откроется 1 сентября
Это современное четырехэтажное здание общей площадью более 25 000 кв. метров с просторными кабинетами, лабораториями, тремя спортзалами, актовым залом на 500 мест и 25-метровым бассейном.

На сегодняшний день это самая большая по площади школа в городе, проектной вместимостью 975 мест, отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Общая стоимость строительства составила около двух млрд рублей.

По словам главы города, лицей имеет инженерную направленность. Здесь есть компьютерный класс, класс робототехники, в целом все функционально продумано. В настоящее время оборудование полностью закуплено, осталось его только смонтировать.

Новое здание лицея в Октябрьском районе Новосибирска откроется 1 сентября

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что здание построено по индивидуальному проекту. Основной задачей было встроить школу в небольшую территорию, ограниченную сложившимся микрорайоном. Здесь есть бассейн (25 м), три спортивных зала, актовый зал вместимостью 500 мест с профессиональным световым и звуковым оборудованием, столовая на 487 мест, театральная студия, кабинеты дошкольной подготовки, игровая и библиотека с читальным залом. На территории лицея обустроены детские площадки.

Новое здание лицея в Октябрьском районе Новосибирска откроется 1 сентября

По словам директора лицея Игоря Онищенко, основная специализация школы – физико-математическая, и в каждой параллели есть физико-математические классы. Есть биологическое и химическое направления обучения. С учетом этого были спроектированы и оборудованы лаборатории физики, химии и биологии. Также обустроены кабинеты информатики, робототехники, 3D-моделирования, автопилотирования и другие.

Мэр Максим Кудрявцев рассказал, что к 1 сентября в Новосибирске также откроется школа № 221 на ул. Забалуева, 100 в Ленинском районе на 825 мест. Кроме того, до конца года планируется завершение строительства школы № 57 на ул. Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе на 825 мест и школы № 222 на ул. Кубовой, 100 в Заельцовском районе на 825 мест.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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