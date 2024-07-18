Трое самовыдвиженцев сошли с предвыборной дистанции в Новосибирске

17 июля завершился этап выдвижения кандидатов для участия в довыборах депутатов городского совета Новосибирска и региональный парламент. Облизбирком подвел итоги и назвал имена тех, кто прошел процедуру регистрации.

Итоговый список кандидатов на довыборах в горсовет в одномандатном округе №45 итоговый список кандидатов состоит из 11 человек: Ерлан Байжанов (от КПРФ), Алексей Всемирнов (от ЛДПР), Андрей Климов (от партии «Новые люди»), Светлана Лесникова (от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), а также Дмитрий Селезнёв (от партии «Единая Россия»).

Кроме того, в выборах будут участвовать пять самовыдвиженцев: Елизавета Лидер, Лариса Михайлова, Андрей Сивенок, Игорь Сидоренко и Юлия Синицына.

Два человека — Анна-Мария Букса и Ольга Вогиатзис прекратили участие в избирательной кампании, так как не предоставили подписи избирателей в поддержку своего выдвижения.

— Ерлан Байжанов, Алексей Всемирнов и Дмитрий Селезнев прошли процедуру регистрации и получили удостоверения кандидатов, — рассказали в облизбиркоме.

Место депутата горсовета по 45 округу (Академгородок: верхняя зона, часть микрорайона «Щ» и «Д», поселок Кирова, поселок Геологов) стало вакантным после решения Натальи Пинус сложить полномочия по собственному желанию. В марте этого года горсовет досрочно прекратил ее полномочия.

На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Новосибирской области по округу №3 представили документы для регистрации шесть кандидатов. Среди них: Вера Гужеева (выдвинута региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»), Николай Завалишин («Справедливая Россия — за правду» (СЗРП), Сергей Зарембо (КПРФ), Ольга Зуева (ЛДПР), Фарид Миннибаев (партия «Новые люди») и Сергей Смирнов («Единая Россия»).

Из кампании выбывает кандидат-самовыдвиженец Роман Зиновьев. Он не предоставил подписи избирателей в поддержку своего выдвижения.

— Сергей Зарембо и Ольга Зуева прошли процедуру регистрации и получили удостоверения кандидатов, — добавили в облизбиркоме.

Место депутата округа №3 освободилось после ареста экс-сенатора Владимира Лаптева в октябре 2023 года. Он обвинялся в мошенничестве и взяточничестве. В ноябре суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11,9 млн рублей.

Проголосовать за депутатов можно будет на протяжении трех дней Довыборы состоятся на протяжении трех дней — с 6 по 8 сентября.

Ранее редакция сообщала, что KPI новосибирских депутатов и сенаторов составил менее 50 процентов в мае.