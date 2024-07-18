Заместителя мэра Новосибирска оштрафовали за незаконные снегоотвалы

Первый заместитель мэра Новосибирска понес наказание за игнорирование предписаний прокуратуры.
– На территории города в прошедшем зимнем периоде снег размещался на 20 площадках, которые эксплуатировались хозяйствующими субъектами на основании разрешений мэрии, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Проверка выявила, что разрешения были выданы в отсутствие законных оснований, а 6 площадок нарушают водное законодательство. Снег складировался в границах водоохранных зон.
Еще в марте мэрии было вынесено представление. Однако исправление ситуации не последовало.
– В связи с чем по инициативе природоохранного прокурора суд привлек первого заместителя мэра города к административной ответственности в виде штрафа, – отметили в сообщении.
Сейчас суд рассматривает иск природоохранного прокурора о признании незаконными выданных мест для снегоотвалов.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит приставов, арестовавших счета ветерана СВО в Новосибирске.
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