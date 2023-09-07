Новое здание жд вокзала в Бердске готовится к открытию

Стройнадзор Новосибирской области выдал заключение о соответствии вокзального комплекса в городе Бердске требованиям проектной документации. Об этом сообщили в ведомстве. Сейчас новое здание железнодорожного вокзала готовится к открытию.

Новое здание вокзала имеет площадь почти 1800 квадратных метров. Оно рассчитано на 300 человек, из которых 250 это пассажиры пригородных поездов. Также вокзал оборудован для обслуживания маломобильных пассажиров, имеется парковка на 60 машиномест.

Кроме того, было выполнено благоустройство привокзальной площади.

Строительство нового здания вокзала началось в 2018 году. Его планировали сдать в 2022-м. Но из-за пандемии коронавируса стройка останавливалась. Здание старого вокзала, построенного в 1914 году, сохранено и используется теперь для технических нужд.

Ранее редакция сообщала, что Стройнадзор взял под контроль строительство школы на ул. Татьяны Снежиной в Новосибирске.