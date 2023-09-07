Сразу четыре предмета гардероба вышли из моды этой осенью

По словам стилиста Нади Ивановой, этой осенью следует полностью отказаться от покупки четырех предметов гардероба, пишет Teleprogramma.pro.

В частности, речь идет о джинсах скинни и облегающих брюках. Также в перечень антитрендов попали приталенные вещи, например, блузки, жакеты и пуховики.

Эксперт подчеркнула, что свою актуальность начала утрачивать и одежда розового цвета.

Вместе с тем, считается устаревшей обувь с оригинальным дизайном.

— Это могут быть кроссовки на широкой подошве, которые были раньше популярны. Также туфли с округленным носом, интересным каблуком или принтом, — пояснила специалист и порекомендовала обратить внимание на классические фасоны.

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