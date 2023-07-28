Стройнадзор взял под контроль строительство школы на ул. Татьяны Снежиной в Новосибирске

В реестр объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется региональный государственный строительный надзор на основании извещения «О начале строительства, реконструкции объекта» включена школа на ул. Снежиной в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщил Стройнадзор Новосибирской области.

Школа на улице Татьяны Снежиной возводится по нацпроекту «Образование», её планируют сдать в декабре этого года.

Новое трёхэтажное здание, рассчитанное на 550 учеников, будет возведено в форме прямоугольника с расположенным внутри открытым двориком – «патио». В школе будут созданы современные условия для организации учебного процесса. Помимо учебных кабинетов запланированы: актовый зал на 300 мест, медицинский и пищевой блоки, обеденный зал на 285 мест, зал для занятий спортом, помещения библиотечно-информационного центра.

Напомним, школа на улице Татьяны Снежиной — одна из шести школ, которые будут построены по концессии. Рассчитаны они в общей сложности на 5775 учеников. Это четыре школы по 1100 мест — на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелёва в Южно-Чемском жилмассиве, на Спортивной в Чистой слободе и на Пролетарской (Ключ-Камышенское плато), одна школа на 825 мест — на ул. Большой и 550 мест — на улице Татьяны Снежиной в Плющихинском жилмассиве. Концессионные соглашения были заключены в декабре 2021 года. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль завершение строительства новых школ.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске на улице Большой построят школу по концессии за 1,8 млрд рублей.