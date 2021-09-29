Рекламодателям

Нового начальника погрануправления ФСБ России назначили в Новосибирской области

  • 29/09/2021, 18:42
Автор:
Новости Новосибирска
Вакантную должность занял полковник Алексей Знаменский.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично поприветствовал начальника пограничного Управления ФСБ России по Новосибирской области полковника Алексея Знаменского, который назначен на должность Указом президента РФ от 20 сентября текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Глава региона подчеркнул, что правительство Новосибирской области окажет новому руководству погрануправления всю необходимую поддержку, — говорится в сообщении.

Начальник Управления кадров пограничной службы ФСБ России, генерал-майор Сергей Стрельников, отметил жизненный и профессиональный опыт Алексея Знаменского, а также выразил уверенность в том, что качественная, системная работа, которая была организована в погрануправлении ФСБ России по Новосибирской области, находится в надежных руках и будет продолжена.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

2 920

Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : руководитель погрануправление ФСБ России по НСО назначение


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Прокурорами Сибири выявлены факты теневой занятости

01/10/2021, 12:04

В Республике Бурятия построят первый all inclusive глэмпинг

01/10/2021, 11:15

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

30/09/2021, 16:57

В Сибири на старте продаж спрос на iPhone 13 в два раза выше, чем был на iPhone 12

29/09/2021, 15:48

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Новации, связанные с искусственным интеллектом, сегодня распространяются по методу сарафанного радио

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирском районе сменили председателя райсовета

01/10/2021, 19:08

25 тысяч рублей заплатит экс-хирург из Новосибирска, осужденный за взятку и служебный подлог

01/10/2021, 17:36

В Новосибирске назначили главу транспортного департамента

01/10/2021, 16:55

С подрядчиков спросят за удобство пешеходов

01/10/2021, 16:28
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ отразил свыше 80 DDоS-атак в сентябре

01/10/2021, 16:36

Сбер приглашает предпринимателей Новосибирска на «СберБизнес | Live»

01/10/2021, 14:02

Банковский сейф – гарантия сохранности ваших ценностей

01/10/2021, 09:00

Льготное обслуживание расчетного счета с бизнес-пакетом «Эквайринг плюс»

30/09/2021, 15:46

Россельхозбанк выдал 100 млрд рублей ипотеки с начала года: «вторичка» обогнала новостройки

30/09/2021, 12:34

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

До 30 ноября власти региона продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19

Цена на бензин в октябре может вырасти на 25-30 копеек

Цены на новый урожай поползли вверх

Резкого повышения тарифа на тепло не обещают

В Новосибирске продлевают режим повышенной готовности

Финансы

Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Политика

В Новосибирском районе сменили председателя райсовета

Аграрный комитет регионального парламента подкорректировали

Справоросс Аксененко благодарен коллегам по Заксобранию за победу на выборах

В Новосибирске коммунисты «хоронят» выборы

Анатолий Локоть не покинет Новосибирск

Недвижимость

Новости Новосибирска

Готовность ледовой арены не дотягивает даже до 50%

ТУАД вложит в собственную инфраструктуру на Планетной 250 млн рублей

Для ремонта моста через Ипподромскую магистраль нашли подрядчика

Застройщика «Новомарусино» «отпустили» из-под стражи

Мэрия ищет инвесторов для «Сибирского кольца»

Технологии

Новости Новосибирска

OpenBio-2021: инновации в биотехнологиях

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

Суперактуальные темы OpenBio-2021

Противодействие эпидемии ВИЧ в России

Форум OpenBio-2021 стартует 5 октября

Телекоммуникации

Новости компаний

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Топ-менеджер МегаФона из Сибири возглавил Ucell

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

Агропром

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Транспорт

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Медицина

Новости Новосибирска

Какова вероятность умереть от внезапной сердечной смерти?

Новосибирские ученые разрабатывают новую методику выявления генетических отклонений

В Октябрьском районе планируют построить центр генетических исследований

Ксенон-терапия: спасение от депрессии и панических атак

Новосибирский санаторий получил две награды федерального уровня

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Жители Оби объявили голодовку против будущих высоток

Ученые подозревают, что коронавирус может изменять иммунную систему человека

В Новосибирске разрабатывают IT-платформу по благоустройству города

В Левобережье обнаружили «волшебные» избушки

До 30 ноября власти региона продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска