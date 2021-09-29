Нового начальника погрануправления ФСБ России назначили в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично поприветствовал начальника пограничного Управления ФСБ России по Новосибирской области полковника Алексея Знаменского, который назначен на должность Указом президента РФ от 20 сентября текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Глава региона подчеркнул, что правительство Новосибирской области окажет новому руководству погрануправления всю необходимую поддержку, — говорится в сообщении.

Начальник Управления кадров пограничной службы ФСБ России, генерал-майор Сергей Стрельников, отметил жизненный и профессиональный опыт Алексея Знаменского, а также выразил уверенность в том, что качественная, системная работа, которая была организована в погрануправлении ФСБ России по Новосибирской области, находится в надежных руках и будет продолжена.