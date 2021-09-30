«Умные» счетчики на страже интересов добросовестных потребителей

Безусловным лидером в данном направлении выступает АО «РЭС», являющееся системообразующим электросетевым предприятием региона.

В настоящее время энергетиками уже установлены более 30 тысяч интеллектуальных приборов учета, а до конца текущего года планируется смонтировать еще 40 тысяч штук. С каждым днем в регионе все больше счетчиков становятся «умными».

Применение систем интеллектуального учета электроэнергии даёт ряд дополнительных возможностей и несомненных преимуществ прежде всего самим потребителям, в т.ч.:

счетчик устанавливается на опоре ЛЭП, не нужно выделять место для размещения внутри или на фасаде дома;

показания снимаются дистанционно и передаются автоматически;

не нужно впускать в дом посторонних для проверки счетчика (особенно во время пандемии);

безвозмездно выдается выносной дисплей для дистанционного контроля показаний;

более высокий класс точности.

Казалось бы, сплошные преимущества, но только для законопослушных потребителей. Дело в том, что эти приборы имеют опцию контроля потребляемой мощности и позволяют исключить хищение электроэнергии. Далеко не всем по нраву такие «умные» счетчики.

Некоторые домовладельцы используют всевозможные электроприборы и технику, ни в чем себе не отказывая и потребляя электроэнергии в десятки раз больше предусмотренной договором энергоснабжения максимальной мощности (для ИЖД — 5-15 кВт), что является нарушением действующего законодательства. Несколько таких «экономных» потребителей, использующих все и сразу (котел отопления, пилу, сварочный аппарат, шлифовальную машинку, тепловую пушку и т.п.), могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу.

К сожалению, в подобной ситуации соседи такого потребителя, особенно чьи дома расположены в конце улицы, неизбежно столкнутся с перепадами напряжения, мерцанием освещения и выходом из строя бытовой техники, не говоря уже об аварийных отключениях. Ведь электрические сети проектируются на определенную величину нагрузки, рассчитанную по количеству оформленных потребителей.

«Умный» прибор учета может автоматически прекратить передачу электроэнергии только тому потребителю, который превысил максимальную мощность. При этом отключение не затронет его соседей, а как раз позволит избежать перегрузки в сети и всех сопутствующих проявлений (скачки напряжения, короткие замыкания и т.п.).

В итоге, «умные» счетчики не только помогают выявить правонарушение, но и позволяют обеспечить надлежащее качество электроэнергии, тем самым защищая интересы добросовестных потребителей Новосибирской области.