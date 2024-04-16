Цветем и пахнем: в Новосибирскую область завезли 20 млн цветов

Объем поставок среза цветов в Новосибирскую область из-за рубежа резко увеличился.

— За 1 квартал 2024 года поставлено 20 млн штук среза цветов из Эквадора, Латвии, Литвы, Нидерландов и Узбекистана. Годом ранее объем поставок составлял 8 млн штук, —констатировал руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александр Баев. — То есть мы видим резкое увеличение, причем вся продукция расходится. То есть население требует больше продукции, и поставщики реагируют на спрос.

Напомним, только в январе-феврале 2024 года сибирские таможенники оформили более 5,5 млн штук цветов разных сортов. Основная часть цветов была завезена в феврале — более 240 тонн.

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