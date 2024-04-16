Резко вырос объем импорта фруктов и овощей в Новосибирскую область

За 2023 год в Новосибирскую область поступило почти 200 тысяч тонн плодоовощной продукции. Для сравнения в 2020 году — 80 тысяч тонн. По словам руководителя управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александра Баева, это логично, так как регион пока не может себя полностью обеспечить овощами, фруктами и корнеплодами. Несмотря на то, что местные аграрии также увеличивают производство продукции в открытом грунте.

В этом году за квартал импорт плодоовощной продукции вырос в 2.4 раза, речь идет об оформлении на складах временного хранения. В 2 раза также вырос объем продукции, которая прошла через пограничный пункт пропуска в Павловке: оформлено 16 тысяч тонн.

4 тысячи импортной плодоовощной продукции Россельхознадзор завернул на пункте пропуска.

Напомним, до 2021 года только оборот ТЦ «Хилокский» составлял до 250 тысяч тонн плодоовощной продукции в год.

Ранее редакция сообщала о росте экспорта экзотических фруктов из Китая в Новосибирск.