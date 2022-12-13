Новогодние мультфильмы киностудии «Союзмультфильм» стали доступны для детей с нарушениями слуха

Новогодние мультфильмы «Умка на елке», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также 13 серий анимационного ситкома «Простоквашино» станут доступны для глухих и слабослышащих детей. Адаптация на жестовый язык произведена в рамках совместного инклюзивного проекта компании МТС, телеканала «Мультиландия» и киностудии «Союзмультфильм» под названием «Страна доступных мультфильмов».
Посмотреть адаптированные мультфильмы можно будет на платформе VK Видео, а также в подборке видеохостинга Rutube телеканала «Мультиландия». На протяжении всего декабря в плейлисте «Страна доступных мультфильмов» будут появляться новые серии.
Ранее благодаря реализации проекта для просмотра глухими и слабослышащими детьми уже были переведены на русский жестовый язык 44 эпизода мультсериала «Простоквашино».
«Слово «вместе» – основа миссии «Союзмультфильма»: это значит, что мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, – отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, – именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для глухого сообщества, которое благодаря нашему совместному проекту в преддверии праздника смогут увидеть наши специальные новогодние короткометражные проекты».
«Создание инклюзивной среды мы считаем важной частью нашего вклада в устойчивое развитие общества. МТС на постоянной основе реализует ряд HR-проектов, а также образовательно-просветительских программ, обеспечивающих равные возможности для детей и взрослых. Уверена, что наша инициатива подарит новогоднее настроение ребятам с нарушением слуха и их родителям», – рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.
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