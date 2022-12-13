Новогодние мультфильмы киностудии «Союзмультфильм» стали доступны для детей с нарушениями слуха

Новогодние мультфильмы «Умка на елке», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также 13 серий анимационного ситкома «Простоквашино» станут доступны для глухих и слабослышащих детей. Адаптация на жестовый язык произведена в рамках совместного инклюзивного проекта компании МТС, телеканала «Мультиландия» и киностудии «Союзмультфильм» под названием «Страна доступных мультфильмов».

Посмотреть адаптированные мультфильмы можно будет на платформе VK Видео, а также в подборке видеохостинга Rutube телеканала «Мультиландия». На протяжении всего декабря в плейлисте «Страна доступных мультфильмов» будут появляться новые серии.

Ранее благодаря реализации проекта для просмотра глухими и слабослышащими детьми уже были переведены на русский жестовый язык 44 эпизода мультсериала «Простоквашино».