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Чиновников, виновных в «заключении неэффективных соглашений по поликлиникам и школам», привлекут к ответственности

  • 13/12/2022, 16:30
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строительство поликлиник
Прокуратура также потребовала разработать механизм контроля за инвесторами, которые реализуют проекты в рамках концессии и государственно-частного партнерства.

Прокуратура Новосибирской области проанализировала реализацию в регионе соглашений, заключенных с инвесторами в отношении создания и эксплуатации социально-значимых объектов (школ, поликлиник, больниц).

строительство поликлиник

Аудиторы предложили достроить три поликлиники за счет бюджета

— Сложившаяся в области практика заключения таких соглашений не отвечает принципу эффективности использования бюджетных ресурсов, их условия не позволяют правительству области результативно контролировать ход (этапы) их реализации, защищать имущественные интересы региона, граждан при явных рисках срыва сроков строительства объектов, — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Об этом же вчера на заседании комитета по бюджету регионального парламента говорили аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области после проверки реализации ГЧП-соглашения о строительстве семи поликлиник.

— В 2020 году мощности поликлиник увеличены, что привело к росту стоимости проекта на 2 млрд рублей. По итогам отработки сметная стоимость проекта от первоначальной выросла более чем вдвое. При этом индекс изменения цен строительства составил 20-30%, характеристик объекта — на 20-25%. То есть эти факторы объясняют увеличение строительства на 50-60%. Объяснения увеличения стоимости строительства более чем в два раза — нет, — констатировал аудитор КСП Сергей Мартынов.

Кроме того, аудиторы сообщили, что выявили нарушения при пересчете сметной стоимости, утвержденной в сентябре 2022 года.

Ранее немало вопросов депутаты задавали по школьной концессии, которая до сих пор находится в экспертизе, то есть сроки сдачи объектов уже сорваны.

строительство поликлиник и школ в Новосибирске

Концессиям и ГЧП в Новосибирской области дали очередное «последнее предупреждение»

В связи с выявленными недостатками губернатору внесено представление, в котором прокурор области потребовал разработать механизм контроля за деятельностью инвесторов при реализации соглашений, предусмотреть их ответственность за нарушение сроков (этапов) создания социально-значимых объектов, что позволит контролировать работу частной стороны и стимулировать ее к надлежащему исполнению взятых на себя обязательств, сообщили в прокуратуре.

— Отсутствие такого механизма контроля при реализации соглашений послужило основанием для постановки перед губернатором вопроса о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц областного правительства, — заявили в ведомстве.

 

Ранее редакция сообщала о том, что одни из депутатов предложил коллегам привлечь к проверке проектов, которые реализуются по концессиям и ГЧП, прокуратуру и ФСБ.

Фото: pixabay.com, автор — DarkoStojanovic

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок Инвестиции

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительство школ Строительство поликлиник прокуратура концессия инвестиции


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