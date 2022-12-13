Чиновников, виновных в «заключении неэффективных соглашений по поликлиникам и школам», привлекут к ответственности

Прокуратура Новосибирской области проанализировала реализацию в регионе соглашений, заключенных с инвесторами в отношении создания и эксплуатации социально-значимых объектов (школ, поликлиник, больниц).

Об этом же вчера на заседании комитета по бюджету регионального парламента говорили аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области после проверки реализации ГЧП-соглашения о строительстве семи поликлиник.

— В 2020 году мощности поликлиник увеличены, что привело к росту стоимости проекта на 2 млрд рублей. По итогам отработки сметная стоимость проекта от первоначальной выросла более чем вдвое. При этом индекс изменения цен строительства составил 20-30%, характеристик объекта — на 20-25%. То есть эти факторы объясняют увеличение строительства на 50-60%. Объяснения увеличения стоимости строительства более чем в два раза — нет, — констатировал аудитор КСП Сергей Мартынов.

Кроме того, аудиторы сообщили, что выявили нарушения при пересчете сметной стоимости, утвержденной в сентябре 2022 года.

Ранее немало вопросов депутаты задавали по школьной концессии, которая до сих пор находится в экспертизе, то есть сроки сдачи объектов уже сорваны.

— Отсутствие такого механизма контроля при реализации соглашений послужило основанием для постановки перед губернатором вопроса о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц областного правительства, — заявили в ведомстве.

В связи с выявленными недостатками губернатору внесено представление, в котором прокурор области потребовал разработать механизм контроля за деятельностью инвесторов при реализации соглашений, предусмотреть их ответственность за нарушение сроков (этапов) создания социально-значимых объектов, что позволит контролировать работу частной стороны и стимулировать ее к надлежащему исполнению взятых на себя обязательств, сообщили в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что одни из депутатов предложил коллегам привлечь к проверке проектов, которые реализуются по концессиям и ГЧП, прокуратуру и ФСБ.