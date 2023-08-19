Новый дом хоккейной «Сибири» наконец открыт

— То, о чём так долго говорили, наконец произошло. 13 августа состоялось официальное открытие многофункциональной «Сибирь-Арены», на которой свои домашние игры будет проводить новосибирский хоккейный клуб «Сибирь». Правда, к строительству стадиона команда отношения не имела, и полноценным хозяином она там не будет — лишь арендатором. Это был федеральный проект, приуроченный к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске.

Строительство нового ЛДС началось в сентябре 2019 года, а сроки его сдачи в эксплуатацию несколько раз сдвигались. Параллельно росла смета — с 10 млрд рублей до почти 15 млрд. Планировалось, что всё будет готово к концу 2022 года, но МЧМ-2023 у Новосибирска отобрали, и скорость строительных работ несколько замедлилась. Особенно болезненно это промедление воспринималось на фоне соседнего Омска, который также должен был принимать часть игр чемпионата, и где новую арену сдали на целый год раньше. В итоге строительство, не обошедшееся без серии громких скандалов, растянулось почти на четыре года, и буквально до последнего момента до конца было неясно, успеют ли его закончить к старту очередного сезона КХЛ. Постоянно возникали различные организационно-технические проволочки, буквально на ходу устранялись обнаруживавшиеся недочёты, но, слава Богу, в конце концов все проблемы были улажены, и наш город получил-таки современный ледовый дворец.

О том, что Новосибирску нужен новый дворец, говорилось давно. На протяжении долгих лет, с 1964 года, «Сибирь» принимала своих соперников на ЛДС «Сибирь». Довольно уютная и родная для тысяч новосибирских любителей хоккея арена, несмотря на две реконструкции — в 2002 и 2019 годах — в полной мере не отвечает современным требованиям как минимум по вместимости, которая составляет всего чуть более шести тысяч человек. Да, со старым ЛДС связаны славные страницы истории новосибирского хоккея, а у многих местных болельщиков наверняка есть свои личные памятные истории, но, как ни крути, жизнь не стоит на месте, и ввод нового, отвечающего всем современным требованиям стадиона — событие со знаком плюс.

Новая арена вмещает более десяти с половиной тысяч зрителей. В принципе, это тоже не Бог весть какие цифры, в КХЛ есть и более вместительные арены. Но всё-таки это больше, чем прежде. Да и в целом новая арена, хоть и смотрится неплохо, какого-то вау-эффекта всё-таки не производит. Да, всё сделано по современным технологиям, в духе времени, но сказать, что она потрясает воображение, нельзя. Та же «Минск-Арена», открытая в начале 2010 года и на которой мне удалось побывать пару раз, выглядит масштабнее и эффектнее, и вмещает она более пятнадцати тысяч зрителей. Это не в упрёк, просто нужно понимать, что бывают стадионы и лучше.

Впрочем, новосибирским любителям хоккея на новой арене наверняка понравится . По сравнению со старым ЛДС на ней появились гардеробы и лавочки в коридорах.

. По сравнению со старым ЛДС на ней появились гардеробы и лавочки в коридорах. Стало больше зон со всякими активностями.

Коридоры достаточно просторные и выкрашены в приятные бело-голубые тона, часто можно встретить логотип клуба.

Рядом с ареной — довольно уютный парк, где можно погулять в хорошую погоду.

Сама ледовая площадка довольно комфортная и куда более современная, чем в старом дворце — предусмотрен куб и бегущая строка, сиденья для болельщиков удобные, и, что немаловажно, с каждого из них открывается хороший обзор на происходящее на льду.

У меня лично возникли вопросы по фудкорту, точнее — по его ассортименту и ценам, но это уже вкусовщина. Судя по очередям, многим нравится, хотя, возможно, это просто от отсутствия выбора.

Если говорить о церемонии открытия, то она оставила двоякое впечатление. Но прежде нужно сказать о том, что билеты на мероприятие были бесплатными. Часть из них распространялась среди муниципальных организаций и хоккейных школ, а часть — через специально созданный для этого сайт. С сайтом, правда, вышел казус — он не выдержал нагрузки (вроде как в первые же минуты поступило около ста тысяч запросов) и «лёг». Это и неудивительно, и, наверное, чего-то подобного a priori стоило ожидать. Программисты пытались восстановить работоспособность сайта с часа дня до 23.00, после чего доступные там 3300 билетов разлетелись за 10 минут. Ещё часть билетов разыгрывали с уличной сцены, организованной до мероприятия. Всё это выглядело немного странно и у многих вызвало закономерный вопрос о том, не стоило ли реализовывать билеты хотя бы за какие-то символические деньги, что, скорее всего, отсекло бы часть случайной, далёкой от хоккея, публики. А так многие истинные любители хоккея не смогли попасть на открытие арены.

Сама церемония открытия, исполненная в ретро-стиле с Чебурашкой, речами чиновников и соответствующим музыкальным сопровождением, также мне лично не сильно зашла. Не обошлось без курьёзов — в слогане «Время побеждать», сложенном из подсвеченных букв, полностью не зажглась буква «А». Хочется верить, что это досадное недоразумение не станет плохим знаком для хоккейной команды, и для неё время побеждать обязательно придёт. Специальным гостем праздника стала белорусская певица, заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет, обратившаяся к собравшимся на родной беларускай мове и на ней же исполнившая свою, пожалуй, самую известную песню «Давайце сабярэмся разам». Видимо, всё это должно было символизировать дружбу и «союз нерушимый» между нашими народами. Финальной точкой всего действа стал собственно хоккей — матч между юниорскими сборными России и Беларуси, который закончился поражением российской сборной со счётом 1:3. Уж не знаю, насколько это испортило собравшимся настроение. Просто констатация факта.

Как бы там ни было, открытие новой арены состоялось. Первый официальный домашний матч на новом стадионе «Сибирь» проведёт 7 сентября с казахстанским «Барысом» при гарантированном аншлаге. Хочется верить, что эта арена станет для нашей команды счастливой и подарит всем нам массу позитивных эмоций. Но в любом случае для Новосибирска и развития местного спорта её появление — огромный шаг вперёд. С этим, думаю, никто спорить не станет.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

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