Новогодний городок на пл. Ленина откроется 20 декабря

— Новогодний городок и главная елка на площади Ленина посвящены Году театра в России. Городок будет сделан в виде театральной сцены, на которой представят театры города Новосибирска, — цитирует начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анну Терешкову пресс-служба мэрии города Новосибирска. — На основной площадке мы сделаем большую горку. Кроме того, в этом году городок будет полностью ледовый – и ограждение, и фигуры, и горка.

По ее словам, новогодняя программа на площади Ленина начнется в 23 часа 31 декабря. В полночь вместе с боем курантов будет салют. Праздничная программа продлится до 2 часов 1 января.

На Михайловской набережной уже открыли лыжную трассу протяженностью более 2 км и каток «На набережной» площадью 1 500 кв. метров. Посетители парка могут насладиться не только любимым видом спорта, но и прекрасным видом на реку Обь. В парке предусмотрено освещение, которое позволяет продлить катание на лыжах и коньках в темное время суток.

Кроме этого, 30 декабря на Михайловской набережной откроется большой ледовый городок.

— Снежные городки и праздничные программы будут в каждом парке. На территории Новосибирска установлено более ста катков. Главный городок – второй год подряд в Центральном парке. Он, как и в прошлом году, полностью бесплатный для посетителей. Праздничное открытие состоится 18 декабря, — рассказала Анна Терешкова.

Список катков на территории Новосибирска.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска