Парады Дедов Морозов и Снеговиков, новогодний детектив и флешмобы

Главная елка города на площади им. Ленина откроется 20 декабря. А уже завтра, 15 декабря, на открытие новогодней елки приглашают жителей и гостей Академгородка. Праздник начнется в 14.00 на площадке Дома культуры «Приморский» (ул. Молодости, 15). А 20 декабря в 17.00 у Дома молодежи «Маяк» в Советском районе (ул. Русская, 1а) начнется новогодний детектив «По следам Деда Мороза, или Дело 2019», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Основной площадкой празднования Нового года в Дзержинском районе станет парк культуры и отдыха «Березовая роща». В воскресенье, 23 декабря, в 13.00 новогодняя елка откроется на малой площади парка. А 25 декабря жителей и гостей Дзержинки приглашают на открытие главной районной елки. В 14.00 на площади у администрации Дзержинского района (проспект Дзержинского, 16) начнется ежегодный парад Дедов Морозов. К ставшему уже традиционным в районе флешмобу могут присоединиться все желающие. В начале праздника Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи исполнят зажигательный танец. Затем шествие пройдет по проспекту Дзержинского до парка «Березовая роща», где в 16.00 на большой площади состоится открытие районной елки.

В Калининском районе главная елка откроется 27 декабря. Гостей ждут в нижней зоне сквера на ул. 25 лет Октября в 16.00. В субботу, 29 декабря, в 15.00 на праздничную программу «Новый год, Новый год – в сказку добрую зовет!» горожан приглашает парк культуры и отдыха «Сосновый бор».

Веселый праздник по случаю открытия районной елки пройдет в Кировском районе 24 декабря. Начало – в 16.30 в Затулинском городке аттракционов (филиал Парка культуры и отдыха «Бугринская роща», ул. Зорге, 47).

В Ленинском районе главная новогодняя елка откроется 21 декабря в 16.00 в парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Гостей праздника ждут парад Снеговиков и других сказочных персонажей, танцевальный флешмоб и большая развлекательная программа.

Жителей микрорайона Затон приглашает на празднование Нового года Дом культуры «Затон» (ул. Судоремонтная, 1). 29 декабря в 12.00 здесь начнется новогодняя программа «Сверкай огнями, снег и лёд, нас ждёт веселый Новый год!».

В Октябрьском районе открытие главной елки на площади Пименова состоится 25 декабря в 17.00. А 30 декабря новосибирцев ждут на открытии Ледового городка на Михайловской набережной. Праздник начнется в 18.00.

Новогодний городок откроется в Первомайском районе 19 декабря в сквере «Бархатный» на ул. Физкультурной, 7. Начало праздника – в 17.00. Гостей ждет театрализованное представление, игровая программа, а также подведение итогов Фестиваля снежных скульптур. Участие в нем принимали учащиеся средних и старших классов школ района, студенты колледжа почтовой связи и воспитанники и педагоги детских садиков. На открытии районного новогоднего городка команды получат награды. А 22 декабря всех первомайцев и гостей района ждут в парке культуры и отдыха «Первомайский» на открытии районной елки.

В Центральном округе основными площадками празднования Нового года станут парки культуры и отдыха «Центральный» и «Заельцовский». Новосибирцев приглашают на развлекательные, семейные, детские программы. А 18 декабря в Центральном парке откроется главный городской каток.

С 4 января в Первомайском сквере стартует ежегодный Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Итоги XIX Фестиваля будут подведены в 14.00 8 января на площади Ленина, а посетить выставку снежных скульптур горожане смогут до конца января.

Разнообразные развлекательные и спортивные программы готовят и ТОСы города. Активисты территориального общественного самоуправления приглашают всех горожан принять участие в дворовых праздниках, посвященных встрече нового, 2019 года.

Фото: Ростислав Нетисов