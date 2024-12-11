Новогодний корпоратив планируют посетить 74% новосибирцев

В середине декабря начинается череда новогодних корпоративов, которые планируют посетить 74% новосибирцев. Такие выводы сделали аналитики «Зарплаты.ру» на основе опроса среди 2350 респондентов в возрасте 25-55 лет.

Большинство респондентов (76%) уже наметили для вечеринки покупку одежды и посещение салона красоты (74%). У 6% ответивших празднование пройдет в определенном стиле и есть требования к дресскоду мероприятия.

При этом 41% опрошенных новосибирцев подчеркнули, что готовы потратить на подготовку к корпоративу не более 5 тысяч рублей. Сумму от 5 до 10 тысяч рублей выделяют 29% респондентов, а от 10 до 15 тысяч рублей — 17% опрошенных, более 15 тысяч рублей — 7% новосибирцев. Есть и те, кто вообще не планирует тратить деньги на подготовку к новогоднему мероприятию — таких оказалось 6%.

По подсчетам аналитиков, 26% новосибирцев должны оплачивать корпоративное мероприятие сами, столько же делят расходы пополам с работодателем, а почти половина (48%) будет отмечать новый год за счет компании.

Ранее редакция сообщала, что правила поведения на новогоднем корпоративе придумали новосибирские начальники. Самых непослушных ждёт наказание.