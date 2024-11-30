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Правила поведения на новогоднем корпоративе придумали новосибирские начальники

  • 30/11/2024, 13:30
Новосибирские компании вводят правила поведения сотрудников на корпоративах
Самых непослушных ждёт наказание

Пока сотрудники компаний ведут счет рабочим сменам, оставшимся до конца года, и подбирают наряд на коллективное празднование Нового года, их руководители продумывают правила поведения на корпоративе. Так, аналитики hh.ru заявили, что 6 % компаний Новосибирска уже разработали официальные правила поведения сотрудников на новогоднем празднике, 7% приняли инструкции по дресс-коду. Однако большинство — 62% компаний — относятся к корпоративам достаточно лояльно и не напрягают коллектив дополнительными требованиями.

— В некоторых компаниях существует этический кодекс, диктующий правила поведения во время корпоративов, — рассказывает руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова. — В списке чаще всего существует запрет на опоздания, а также определенный дресс-код, порой прописывают даже длину юбок для женщин. Если в компании руководство придерживается правил ЗОЖ, то сотрудникам скорее всего запретят приносить на праздники алкоголь. Еще хуже, если директор вегетарианец. В этом случае он может ввести запрет на мясо для всех сотрудников.

По ее словам, помимо этого, в некоторых крупных компаниях существует специалист, который проверяет лояльность сотрудников к предприятию прямо во время корпоративов. В самый разгар празднования он подходит к расслабленным коллегам и задает соответствующие вопросы. Результаты опросы впоследствии передаются руководителю.

Придумывают в компаниях и наказания, которые грозят сотрудникам за нарушение правил праздничного поведения. Аналитики hh.ru утверждают, что в 12% компаний предусмотрены санкции, такие как порицание в коллективе, выговор или даже увольнение. Но поскольку в большинстве компаний отсутствуют правила поведения на мероприятиях, то нет и штрафов за их нарушение (56% ответили, что их точно нет, а 31% — затруднились с ответом).

По данным hh.ru, почти половина опрошенных сервисом компаний (49%) будет устраивать корпоративные мероприятия, а каждая третья отказалась развлекать сотрудников накануне Нового года. Есть и такие организации, которые до сих пор не определились быть празднику или не быть — таких 6%. Чаще всего от организации праздника отказываются из-за дефицита бюджета (38%). При этом в каждой пятой компании (19%) из числа «отказников» вообще не принято праздновать Новый год, еще 16% не собираются коллективом по решению руководства, а оставшиеся 10% отмечают праздник узким коллективом, исключительно руководящим звеном.

Как и прежде, самым распространенным форматом торжества остается совместный ужин в кафе или ресторане. От классического формата отходят 28% компаний, руководство которых устраивает для сотрудников вечеринки с диджеем, музыкантами и дискотекой. Еще 8% организаций предпочитают организовывать для работников активный отдых с выездом на природу и со спортивными состязаниями, и ровно столько же будут отмечать праздник в офисе.

Ранее редакция сообщала о том, что средний чек за ужин в ресторане в новогоднюю ночь обойдется в 3000 руб., и это без учета алкоголя. Банкет будет стоить вдвое дороже — 6000 руб. за человека. 

Фото freepik, автор: cookie-studio

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : работа с кадрами Новый год корпоратив


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