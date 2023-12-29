Новогодний покерный турнир обернулся уголовным делом в Новосибирске

В Новосибирске директор и четверо крупье подпольного казино попали под уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, — сообщил старший помощник по связям со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Пятеро жителей Новосибирска организовали подпольное казино на улице Залесского, 7/2, где с использованием игрового оборудования проводили игры в покер.

По информации областной прокуратуры, утвердившей возбуждение уголовное дело, организатор и 4 крупье проводили в заведении Новогодний турнир по покеру. Примерный размер призового фонда составлял 50 тысяч рублей.

В разгар игры в казино пожаловали сотрудники новосибирского ОБЭП и пресекли его деятельность.

Следователи СК готовят в суд ходатайство об избрании меры пресечения организатору подпольного клуба.

Ранее редакция сообщала о том, что под суд попали три подруги, управлявшие нелегальным казино.