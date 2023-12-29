Никита Кологривый из «Слово пацана» высказался о жизни в Новосибирске

Уроженец Новосибирска Никита Кологривый, который сыграл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» высказался о родном городе. Он рассказал о Новосибирске в подкасте блогера Эльдара Джарахова.

— На то время в Новосибирске не было никакого развития артистам, кроме театра и «Бродячей Собаки» — это там, где проходили стендапы или поэтические вечера. А кино не было, — отметил актер.

Он вспомнил свои первые съемки в рекламе в Новосибирске. Тогда он рекламировал сосиски на фоне кладбища. Также он отметил, что Новосибирск на момент его взросления был Шанхаем. На тот момент Кологривый слушал рэп.

— Тогда слушал: Триагрутрика, Каста, АК-47, — рассказал Никита Кологривый.

Ранее редакция сообщала о том, что в новом сезоне сериала «Оффлайн» одну из ролей сыграет уроженец Новосибирска.