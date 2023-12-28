Три администратора интернет-казино пойдут под суд в Новосибирске

В Новосибирске передали на рассмотрение в суд дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Фигурантами уголовного дела стали три подруги, которые разместили игровое оборудование в нежилом помещении по ул. Трикотажная, 49 и выполняли функции администраторов.

— С декабря 2021 по август 2023 года обвиняемые контролировали работу игрового зала, принимали денежные средства от игроков, консультировали их, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Полицейские пресекли деятельность нелегального казино и изъяли игровое оборудование.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские совместно с бойцами Росгвардии ликвидировали незаконный игровой клуб в городе Искитиме Новосибирской области.