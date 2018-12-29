В Новосибирске объявили конкурс по разработке документации по ЛДС

В Новосибирске объявлен открытый конкурс на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по объекту «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Заказчиком выступило Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства». Начальная максимальная стоимость контракта 161,7 млн руб. Источник финансирования- бюджет Новосибирской области. Итоги аукциона планируется подвести 29 июня 2018 года.

Согласно документации, основными технико- экономическими показателями объекта являются: здание ледовых арен, включающий в себя Блок №1 с большой ледовой ареной 60х30м с трибунами вместимостью не менее 10 000 зрителей, Блок №2 с малой ледовой ареной 60х30м с трибунами вместимостью не более 1 000 зрителей и предполагаемые дополнительные помещения: универсальный спортивный зал с размерами игровой площадки не более 36х18 м, тренажерный зал, разминочные залы – количество и размеры определить проектом. Кроме того, проектировщику необходимо определить проектом количество парковочных мест, приобъектную территорию, согласно зонирования, входные группы, в составе входных групп — кассы, камеры хранения, технические помещения, техническую зону для размещения технического и технологического оборудования.

При этом, необходимо предусмотреть круглогодичный режим работы Комплекса.

Отмечается, что строительство комплекса осуществляется на земельном участке площадью 114126 м2 Участок имеет естественный рельеф, абсолютные отметки рельефа в пределах участка колеблются от 93,2 до 95,3 метров. Участок ограничен с севера проектируемым проездом прибрежно-парковой зоны р. Обь, с запада метромостом, с юга ул. Немировича-Данченко, с востока проектируемым проездом транспортной инфраструктуры города. Удаленность участка от берега р. Обь составляет ориентировочно 300 метров.

Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 18 января 2019 года, Дата рассмотрения и оценки заявок: 21 января 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области